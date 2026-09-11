Чому кухонні губки різнокольорові: виявляється, це не просто для краси

Чому кухонні губки мають різний колір / © Unsplash

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Звичайна кухонна губка здається настільки буденною річчю, що мало хто замислюється, навіщо їх роблять жовтими, зеленими, синіми, червоними чи рожевими. Багато хто вважає, що різні кольори потрібні виключно для привабливого вигляду паковання. Насправді колір абразивної частини губки часто підказує, наскільки вона жорстка та для яких поверхонь призначена. Щоправда, універсального правила для всіх виробників немає. Тому перед використанням варто подивитися на паковання: саме виробник може вказувати призначення конкретної губки.

Що означають зелений, жовтий та інші кольори

Найвідоміше поєднання — жовта губка із зеленою абразивною стороною. М’який поролон призначений для звичайного миття та вбирання води, а зелений шар допомагає відтирати складніші забруднення. Він має більш виражену абразивну дію, тому може впоратися із засохлою їжею та жиром, але водночас здатний залишати подряпини на делікатних поверхнях.

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Жовті та світлі абразивні матеріали зазвичай м’якші. Їх використовують там, де важливо не пошкодити поверхню: для скла, порцеляни та іншого делікатного посуду.

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Сині губки у багатьох лінійках мають м’якшу абразивну дію та можуть підходити для поверхонь, які легко подряпати. Червоні, рожеві та помаранчеві варіанти можуть бути призначені для інтенсивнішого очищення. Але тут особливо важливо не покладатися лише на колір — характеристики різних брендів відрізняються.

Якою губкою не можна терти посуд

Найбільша помилка — використовувати найжорсткішу губку для всього підряд. Абразивна сторона може пошкодити антипригарне покриття, делікатну емаль, глянцеві поверхні та деякі види пластику.

Якщо забруднення невелике, краще спочатку спробувати м’яку сторону губки. А для посуду з антипригарним покриттям варто обирати засіб, на пакованні якого прямо зазначено, що він підходить для такої поверхні.

Колір — підказка, але не гарантія

Різнокольорові кухонні губки — це не обов’язково просто маркетинговий прийом. Колір абразивного шару справді часто використовують для візуального розрізнення губок за жорсткістю або призначенням. Водночас єдиної кольорової шкали не існує, тому зелена губка одного виробника необов’язково матиме точно такі самі властивості, як зелена губка іншого.

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