Чому кулінари радять додавати до фаршу для котлет цукор: такого ви ще куштували

Існує багато рецептів фаршу для котлет. Кожен кулінар має свої секрети приготування цієї страви. Але мало хто здогадується, що у фарш можна класти цукор.

Що буде, якщо додати до фаршу цукор

Запитання, чи потрібно додавати цукор до фаршу для котлет, викликає багато суперечок та дискусій. Однак, мало хто знає, що цей інгредієнт не лише не зіпсує вашу страву, але й додасть їй неповторних смакових властивостей. Досвідчені кулінари впевнені, що цукор до котлет додають, щоб збалансувати їхній смак. Особливо, якщо в них є надто солоний чи кислий присмак.

Головне — не переборщити, щоб страва не вийшла надто солодкою. Тому пам'ятайте про пропорції: на 1 кг фаршу додайте не більше 1 столової ложки цукру. Плюс цього компонента також у тому, що під час обсмажування у вас вийде смачна і хрумка скоринка, а всередині залишиться соковита м'якоть. Разом з цукром до фаршу рекомендовано додавати невелику кількість окропу, тоді підсолоджувач справиться з поставленним завданням ще ефективніше.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як приготувати смачні деруни і який інгредієнт до страви в жодному разі не можна додавати.

Цукор кладуть не лише до фаршу для котлет, але й під час приготування чебуреків, біляшів, пиріжків з м'ясом або м'ясного рулету. Можна додати ще трішки меду, але якщо його під рукою немає, тоді розведіть цукор у лимонному соку. Змастіть цією сумішшю м'ясний рулет за 20 хвилин до готовності страви. Тоді ви неодмінно отримаєте смачну і хрумку скоринку. До лимонного соку можете сміливо додавати соєвий соус, гірчицю, улюблені спеції.

В чому ще секрет смачних котлет

Всі ми звикли додавати до фаршу м'яку частину батона чи іншого білого хліба, але спробуйте замінити цей компоненти натертим кабачком чи манною крупою. А якщо хочеться поекспериментувати, замініть кабачок тертим буряком або морквою. Такі котлети вийдуть цікавими на смак і набагато кориснішими.

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