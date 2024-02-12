Чому кулінари радять перед чищенням картоплі встромлювати в овоч виделку: чудово заощаджує час

Картопля — найпопулярніший овоч на столі українців. Яких тільки страв з неї не готують. Однак спочатку картоплю потрібно очистити від лушпиння.

Процес очищення картоплі не можна назвати приємним. Тим більше, що він зазвичай потребує часу і сил. Але, виявляється, за допомогою звичайної виделки можна значно спростити процес.

Картопля ковзає в долоні незалежно від того, користуєтесь ви ножем чи овочечисткою. Тому чистити її досить важко та ще й інколи небезпечно. Але якщо ви просто встромите в овоч виделку перед чищенням, ця проблема відразу вирішиться.

Ось так пропонують зробити на популярному YouTube-каналі:

При цьому такий спосіб підходить як для молодої, так і для старої картоплі. Весь фокус в тому, щоб встромити виделку точнісінько посередині.

Мало хто здогадується, що перед тим як смажити картоплю кулінари також радять кілька разів провести виделкою по її поверхні. Навіщо так робити? Тоді у вас вийде золотиста і ароматна картопля. Адже завдяки рифленій формі страва краще вбиратиме смак спецій.

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