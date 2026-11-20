Кури не несуться

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Іноді домашні кури припиняють нести яйця, хоча господарі добре їх годують, регулярно прибирають у курнику та намагаються забезпечити комфортні умови. Особливо часто таке трапляється восени та взимку, коли кількість яєць може різко зменшитися.

Проте причина не завжди полягає в холоді чи нестачі їжі. На несучість впливають природні процеси в організмі птиці, склад корму та навіть звичайні помилки в догляді. Розповідаємо, на що радять звернути увагу українські фахівці та як перевірити умови утримання курей у домашньому господарстві.

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1. Кури можуть припиняти нестися через зміну біологічних ритмів

Навіть якщо домашні кури живуть у теплому курнику та отримують достатньо їжі, узимку вони можуть нести значно менше яєць.

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Як пояснює кандидат біологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка Іван Хом’як, у птахів є внутрішній біологічний годинник, який реагує на зміну пір року. Коли дні стають коротшими, в організмі курей змінюється гормональна активність. Через це утворення яєць може сповільнюватися або тимчасово припинятися.

Для підтримання високої несучості курям зазвичай потрібно близько 14–16 годин світла на добу, тоді як узимку природного освітлення значно менше. Тому господарі, які хочуть отримувати яйця протягом усього року, можуть встановити в курнику додаткову лампу. Вмикати її краще за стабільним графіком, поступово подовжуючи світловий день.

Водночас освітлювати курник цілодобово не потрібно. Курам необхідні й години темряви для відпочинку.

2. Кури можуть їсти достатньо, але не отримувати потрібних поживних речовин

У домашніх господарствах курей часто годують пшеницею, кукурудзою, вареною картоплею, кашами та залишками овочів. Птиця може добре їсти та навіть набирати вагу, але це не означає, що її раціон підходить для утворення яєць.

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Особливо важливе правильне харчування для молодих курочок, які тільки починають нестися. У цей період їхній організм потребує більше поживних речовин, насамперед білка. Якщо птиця отримує переважно зерно чи кухонні залишки, їй може бракувати компонентів, необхідних для формування яєць.

Тому варто перевірити не лише те, скільки їжі отримують кури, а й із чого складається їхній раціон. Для домашніх несучок найпростіший спосіб забезпечити збалансоване харчування — використовувати якісний комбікорм, призначений саме для птиці, яка несе яйця.

При цьому важливо стежити, щоб усі кури мали доступ до годівниці. Якщо сильніші птахи відтісняють слабших, частина стада може недоїдати, навіть коли корму загалом достатньо.

3. Неправильне освітлення курника може створювати додаткові проблеми

Узимку господарі нерідко встановлюють у курнику лампу, щоб подовжити світловий день. Проте важливо не лише те, скільки годин вона працює, а й те, як освітлює приміщення. На значення правильного розподілу світла звернула увагу фахівчиня з освітлення пташників Тетяна Котелевець.

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Для звичайного домашнього курника це означає, що лампу потрібно розмістити так, щоб вона освітлювала основну частину приміщення, де кури їдять і рухаються.

Водночас не варто встановлювати надто потужне світло. Надмірна яскравість може викликати неспокій і сприяти розкльовуванню, коли кури починають клювати одна одну.

Гнізда, навпаки, краще розташовувати в спокійніших і трохи затемнених місцях, де несучкам буде зручно відкладати яйця.

Також важливо дотримуватися постійного режиму освітлення. Наприклад, якщо господар використовує лампу вранці та ввечері, бажано вмикати й вимикати її приблизно в один і той самий час.

4. Надмірна кількість кальцію не зробить шкаралупу міцнішою

Щоб кури несли яйця з міцною шкаралупою, господарі часто дають їм подрібнену яєчну шкаралупу, кормову крейду та інші мінеральні добавки. Кальцій справді потрібен несучкам, адже він бере участь у формуванні шкаралупи. Проте його надлишок не обов’язково приносить користь.

Як пояснюють фахівці, важлива не лише кількість кальцію, а й те, наскільки добре він засвоюється організмом птиці.

Крім того, для правильного формування яєць потрібні фосфор, вітамін D та інші поживні речовини. Тому, якщо кури отримують готовий повноцінний комбікорм для несучок, не варто безконтрольно додавати до нього великі порції мінеральних добавок.

Якщо ж господар самостійно змішує зерно та інші корми, потрібно подбати про збалансований склад раціону.

Особливо уважно слід ставитися до випадків, коли кури починають нести яйця з тонкою, м’якою або деформованою шкаралупою. Це може свідчити про проблеми з харчуванням, хоча можливі й інші причини.

5. Часта зміна корму може погіршувати несучість

Ще одна поширена ситуація в домашньому господарстві — коли сьогодні курям дають переважно пшеницю, завтра кукурудзу, а наступного дня багато вареної картоплі чи каші. Таке годування не завжди забезпечує птиці стабільне надходження необхідних поживних речовин.

Фахівці звертають увагу, що зайвих змін у складі корму для несучок бажано уникати. Різка зміна раціону може позначатися на масі яєць, а згодом і на кількості, яку відкладає птиця. Тому домашнім курям варто забезпечити постійний основний раціон. Овочі та інші дозволені продукти можна давати як доповнення, але вони не повинні витісняти повноцінний корм.

Якщо потрібно перейти на інший комбікорм або зернову суміш, робити це краще поступово, змішуючи новий корм зі звичним.

Інші причини, чому не несуться кури

Також варто придивитися до самих несучок. Якщо вони почали линяти, тимчасове зменшення кількості яєць може бути природним явищем.

Не забувайте перевіряти й гнізда. Іноді кури продовжують нестися, але відкладають яйця в прихованих місцях подвір’я або господарства.

Якщо ж птиця стала млявою, відмовляється від їжі, худне чи має інші ознаки нездужання, необхідно звернутися до ветеринарного лікаря.

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