Чому кури їдять власні яйця і як назавжди позбутися цієї шкідливої звички

Чому кури їдять власні яйця

Причини можуть бути різними: від банального дефіциту поживних речовин до стресу, тісноти в курнику або порушення умов догляду. Добра новина в тому, що найчастіше цю звичку реально швидко зупинити, якщо вчасно розібратися з першопричиною.

Чому кури починають їсти свої яйця

Найчастіше проблема починається з нестачі кальцію. Коли організму бракує цього елементу, шкаралупа стає слабкою, а птиця інстинктивно намагається «відновити баланс», розкльовуючи яйця. У раціон у такому разі додають крейду або подрібнену шкаралупу.

Ще один частий тригер — дефіцит білка, особливо взимку, коли немає доступу до комах і свіжої зелені. Саме тоді кури можуть почати компенсувати нестачу поживних речовин таким небажаним способом.

Окремо варто виділити нестачу вітаміну D, яка виникає через брак сонця. У таких умовах у птиці можуть слабшати кістки, дзьоб, кігті, а якість яєць помітно погіршується.

Умови утримання та поведінкові причини

Дуже часто проблема виникає через переповнений або неправильно облаштований курник. Якщо птахам тісно, вони стають нервовими, агресивними та частіше проявляють шкідливі звички.

Важливий і режим: кури потребують достатньо світла (до 14–16 годин на добу) та регулярного вигулу. Без цього зростає рівень стресу, що прямо впливає на поведінку.

Також впливає ієрархія в зграї — змішування різновікових курей або різних груп може провокувати конфлікти й агресію.

У рідкісних випадках має значення і генетична схильність деяких порід до розкльовування яєць.

Як швидко відучити курей їсти яйця

Перший крок — повністю збалансувати раціон. У кормі мають бути всі ключові елементи: білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Узимку особливо важливо додавати вітамінні добавки та джерела кальцію.

Другий крок — правильні умови утримання: більше простору, чистота в курнику, захист від гризунів, а також нормальний рівень вологості та світла.

Гнізда повинні бути зручними, теплими та достатньо просторими, щоб кури відчували себе спокійно й безпечно.

Робочі методи, які використовують птахівники

Щоб «переключити» поведінку птиці, у гнізда іноді кладуть обманки-яйця. Це можуть бути порожні яйця з гірчицею або гострим перцем усередині. Після невдалого досвіду кури зазвичай втрачають інтерес до справжніх яєць.

Також використовують штучні яйця-муляжі або навіть кульки з твердого тіста, які імітують справжні яйця. Птах швидко вчиться, що клювати їх не дає жодного результату.

