Чому квашена капуста виходить гіркою: головні причини та як швидко покращити її смак

Що робити, щоб квашена капуста не гірчила

Квашена капуста — одна з найулюбленіших зимових страв, яка прикрашає і буденний, і святковий стіл. Та іноді трапляється неприємність: замість знайомого смаку з кислинкою капуста набуває гіркоти. Це засмучує, адже продукт зіпсований, а зусилля — марні. Але гіркота не завжди означає, що капусту потрібно викидати. Важливо зрозуміти причину проблеми, щоб швидко її вирішити.

Перестояла у власному соку. Якщо капуста надто довго перебуває у теплі, молочнокислі бактерії працюють занадто інтенсивно. Через це структура листків починає руйнуватися, а смак стає різким і гіркуватим.

Надто грубе чи старе листя. Зимові пізні сорти інколи мають гіркуватий присмак ще до квашення. Якщо використовувати верхні або зовнішні листки, вони можуть додати небажаної гіркоти всій партії.

Неправильна кількість солі. Малий вміст солі — це втрата хрусткості та поява сторонніх присмаків. Занадто багато солі теж може викликати гіркоту. Золотий стандарт — 20-22 г солі на 1 кг капусти.

Додавання моркви чи буряка з гірчинкою. Іноді справа може бути не в самій капусті. Морква старого врожаю чи перезрілий буряк можуть мати природну гіркоту, яка передається готовому продукту.