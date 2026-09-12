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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чому лікарі радять їсти сало щодня: яка його користь для здоров’я

Які поживні речовини містить продукт та з чи м його краще їсти.

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Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Яка користь сала

Яка користь сала / © Freepik

Сало давно є одним із найвідоміших продуктів української кухні. Його їдять із хлібом, часником, додають до традиційних страв і використовують як ситний перекус. Водночас навколо цього продукту існує чимало суперечок: одні вважають його надто жирним, інші називають цінним джерелом енергії. Насправді сало може бути частиною різноманітного раціону, спеціалісти радять також не ігнорувати ненасичені жири з риби, горіхів, насіння та рослинних олій.

Яка користь сала

Головна поживна властивість сала — високий вміст жиру. Саме тому невелика порція продукту забезпечує організм значною кількістю енергії. Жири також необхідні для нормального функціонування клітин і допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни.

У салі немає вуглеводів, зате воно містить жирні кислоти. Частина з них є мононенасиченими, однак значну частку становлять насичені жири. Саме тому користь сала залежить від загального раціону та кількості продукту, а не просто від факту його вживання.

Ще одна перевага — простота продукту. Натуральне сало без великої кількості добавок може бути ситним доповненням до раціону. Особливо добре воно поєднується з овочами та цільнозерновим хлібом, а не з великою кількістю інших жирних продуктів.

Чому не варто відмовлятися від жирів повністю

Жири необхідні організму, тому повністю виключати їх із харчування не потрібно. Вони беруть участь у багатьох фізіологічних процесах, а деякі жирні кислоти людина може отримати лише з їжею. Водночас важливо дотримуватися балансу між різними видами жирів.

ВООЗ рекомендує, щоб насичені жири становили не більше 10% добової енергетичної цінності раціону, а основна частина жирів надходила з ненасичених джерел. До продуктів, які варто частіше додавати до меню, належать риба, горіхи, насіння, авокадо та рослинні олії.

Невелика кількість натурального сала може стати частино збалансованого раціону, якщо загалом у меню достатньо овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, бобових, риби та інших джерел корисних жирів.

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