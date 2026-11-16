Чому лікарі забороняють виключати хліб зі свого раціону: п’ять найголовніших причин

Користь хліба для організму / © pexels.com

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Хліб часто першим потрапляє під заборону, коли людина вирішує схуднути або перейти на здорове харчування. Його звинувачують у наборі зайвої ваги, здутті живота та надлишку вуглеводів. Проте повністю відмовлятися від цього продукту без медичних показань зовсім не обов’язково. Особливо якщо йдеться про цільнозерновий або житній хліб, який містить клітковину, вітаміни групи B та мінеральні речовини.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії — NHS, зазначає, що хліб може бути частиною збалансованого раціону, а цільнозернові різновиди допомагають отримувати більше харчових волокон. Ось п’ять причин, чому не варто бездумно виключати його з меню.

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Хліб забезпечує організм енергією

Хліб містить складні вуглеводи, які є важливим джерелом енергії для організму. Вони потрібні для роботи мозку, м’язів і нервової системи. Особливо це важливо для людей, які багато рухаються, займаються фізичною працею або регулярно тренуються.

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Якщо повністю прибрати хліб із раціону, організм не залишиться без енергії, її можна отримувати з круп, картоплі, бобових та інших продуктів. Але безпідставно виключати цілу групу звичних продуктів немає потреби.

Цільнозерновий хліб підтримує роботу кишківника

Одна з головних переваг хліба з цільного зерна — харчові волокна. Клітковина допомагає нормальній роботі травної системи, підтримує регулярне випорожнення кишківника та сприяє формуванню корисного середовища для кишкової мікрофлори.

Особливо багато харчових волокон містять цільнозерновий, житній і висівковий хліб. Натомість у звичайному білому хлібі з борошна вищого ґатунку їх зазвичай значно менше, оскільки під час очищення зерна видаляють оболонку, багату на клітковину.

Допомагає довше відчувати ситість

Хліб із цільного зерна містить клітковину та має щільнішу структуру, тому може допомагати довше зберігати відчуття насичення. Це особливо корисно тим, хто намагається контролювати апетит і не перекушувати постійно між основними прийомами їжі.

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Наприклад, шматочок житнього або цільнозернового хліба з яйцем, сиром чи нежирною рибою може стати повноцінною частиною сніданку. Важливо враховувати не лише сам хліб, а й те, з чим його їдять: надмірна кількість масла, жирних соусів і ковбасних виробів суттєво збільшує калорійність страви.

Містить вітаміни та мінерали

Зернові продукти можуть бути джерелом вітамінів групи B, зокрема тіаміну, ніацину та фолатів. Вони беруть участь в обміні речовин і нормальній роботі нервової системи.

Цільнозерновий хліб також містить мінерали, серед яких магній, залізо та цинк. Значна частина цих речовин зосереджена в оболонці й зародку зерна, тому хліб із цільного борошна зазвичай поживніший за вироби з очищеного борошна.

Цільне зерно пов’язують із кращим станом серцево-судинної системи

Регулярне вживання цільнозернових продуктів у межах збалансованого харчування пов’язують із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. Американська асоціація серця пояснює це, зокрема, вмістом клітковини та інших корисних компонентів зерна.

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Важливо розуміти: сам по собі шматочок хліба не захищає від хвороб серця. Значення має весь раціон, фізична активність, рівень артеріального тиску та інші чинники способу життя. Проте заміна частини виробів із білого борошна цільнозерновими — корисний крок у харчуванні.

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