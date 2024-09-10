Чому листя волоського горіха не можна спалювати — фахівці розповіли, до чого це може призвести

Коли українці прибирають восени подвір'я від опалого листя, виникає запитання — чи можна спалювати листя волоського горіха. Відповідь фахівців однозначна: ні. Чому?

Фахівці з Держпродспоживслужби вказують, що часто люди не задумуються над цим, але листя волоського горіха, як і більшості інших дерев, коли тліє, блокує надходження кисню до тканин організму.

Під час спалювання виділяється речовина бензопірен, який може стати причиною раку у людини. Разом з димом у повітря піднімаються ще й діоксини — вони вважаються найотруйнішими речовинами для людей. Під час спалювання однієї тонни листя, кажуть лікарі, у повітря потрапляє близько 30 кг небезпечних речовин. Потім вони всі осідають на нашу шкіру чи вдихаються в легені.

Через спалювання у людей можуть виникати алергії, погіршуватися імунна система. Насамперед, від отруйних речовин страждають діти, літні люди, вагітні. Під час горіння листя виділяються також оксид азоту та вуглекислий газ. А вони можуть викликати ядуху, кашель, бронхоспазм.

Що можна робити з листям волоського горіха

Найкраще, що ви можете зробити — це засипати сухе листя волоського горіха в компостну яму. Тоді у вас вийде прекрасне натуральне добриво, яке підходить для більшості городніх культур. Можете також збирати його в окремі мішки, тоді вам не доведеться обприскувати влітку хімікатами полуницю, малину, картоплю. Розкидаєте по грядці листя і шкідники просто не підійдуть до цих рослин.

Звичайно, щоб отримати від листя волоського горіха користь, його потрібно спочатку підсушити. Робити це краще природнім шляхом. Воно буде сухим після 2-3 сонячних днів.

Готуючи город на зиму, можете додавати листя волоського горіха на ділянку, перекопуючи ґрунт. Коли воно перегниє, то перетвориться на компост і стане джерелом потрібних культурам вітамінів.

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