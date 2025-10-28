Чому літаки не літають над Південним полюсом: відповідь стюардеси вас здивує

Антарктида / © Pixabay

Сучасні пасажирські літаки легко долають тисячі кілометрів, поєднуючи найвіддаленіші континенти світу. Проте на карті повітряних маршрутів залишається одна незаймана зона — Південний полюс. Чому жоден комерційний рейс не ризикує прокласти маршрут через Антарктиду, незважаючи на потенційну економію часу?

Українська стюардеса з багаторічним досвідом @tanya_ivanikhina_ пояснила, чому пасажирські літаки не літають над Антарктидою.

Чому над Антарктидою не літають літаки

Основна причина того, що над Південним полюсом не здійснюють авіарейси, полягає у невідповідності нормам безпеки. Річ у тому, що на Антарктиді нема цивільних аеропортів. Під час польоту трапляються різні ситуації — комусь може стати зле, може зламатися двигун чи розгерметизуватися салон. На Південному полюсі пілот не зможе зробити аварійної посадки, бо просто не матиме де безпечно посади великий пасажирський літак.

Крім того, там дуже холодно. За словами стюардеси, температура повітря іноді сягає до -80 градусів, а це створює ризики замерзання пального, проблем з гідравлікою і обмерзання датчиків.

Більшість систем зв’язку і GPS-супутників орієнтуються на середні широти. На південному полюсі сигнал часто нестабільний або його взагалі нема. Це створює проблему у спілкування з диспетчерами, що є дуже важливо в авіації.

«Ну, і загалом насправді мало практичних маршрутів, бо основні напрямки авіаперельотів — це міжконтинентальні лінії північної півкулі — Америка — Європа, Європа — Азія — Японія — США тощо», — пояснила Тетяна.

Стюардеса зазначила, що деякі авіакомпанії пролітають біля Антарктиди, але не над самим полюсом. Прилітати у ці холодні краї можуть хіба що приватні літаки з науковцями.

Де ще у світі не літають літаки

У світі є чимало місць, над якими не літають літаки. Окрім Антарктиди, рейси не виконують і над Тибетом та Гімалаями через значну висоту цих гірських вершин. Крім того, як зазначає Safe air space, заборонені або нерекомендовані польоти над зонами конфліктів. Наприклад, Україна з 2022 року є безпольотною зоною через російське вторгнення. Те ж саме стосується Північної Ефіопії, Ємену, Сомалі тощо.

Також у світі є багато карликових країн у яких нема аеропортів і пасажирські літаки не приземляють. Наприклад, Монако, Ватикан, Ліхтенштейн, Сан-Марино тощо. Літаки над ними літають, але зупинки тут не роблять.