Чому літня прогулянка може коштувати собаці життя: ветеринар назвав головну помилку

Чому не можна вигулювати собаку в спеку / © Associated Press

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У період сильної спеки власникам собак варто переглянути звичний графік прогулянок. Ветеринар Бен Сімпсон-Вернон попередив, що високі температури можуть становити серйозну загрозу для здоров’я тварин, адже собаки значно гірше переносять спеку, ніж люди.

Про це повідомило видання Express.

Фахівець, який веде сторінку Ben the Vet у TikTok та має понад 220 тисяч підписників, звернувся до власників домашніх улюбленців із закликом не виводити собак на прогулянку в найспекотнішу частину дня. Особливо це стосується мопсів, французьких бульдогів та інших порід із пласкою мордою.

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За словами ветеринара, поширеною помилкою є думка, що якщо людина може нормально почуватися у спеку, то й собака легко її перенесе. Він наголосив, що тварини мають зовсім інший механізм терморегуляції.

«Ваш собака — не маленька людина. Під цим я маю на увазі, що те, що ви можете впоратися зі спекою, не означає, що ваш собака, який належить до іншого виду, також здатний на це», — пояснив Бен Сімпсон-Вернон.

Ветеринар зазначив, що люди охолоджують організм завдяки потовиділенню. У собак цей механізм практично відсутній — вони можуть пітніти лише через подушечки лап, що не дає змоги ефективно знижувати температуру тіла.

Основним способом охолодження для собак є задишка. Вона працює завдяки випаровуванню вологи з тканин носа та горла. Однак, за словами фахівця, цей механізм значно менш ефективний, ніж людське потовиділення, оскільки площа поверхні для теплообміну в собак набагато менша.

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Особливі труднощі виникають у собак із короткою мордою. Як пояснив ветеринар, у мопсів і французьких бульдогів ніс і горло мають менші розміри, через що їхня здатність охолоджувати організм ще більше обмежена.

Крім того, ситуацію ускладнює шерсть, яку тварина не може зняти навіть у найспекотніший день.

Бен Сімпсон-Вернон наголосив, що краще пропустити одну прогулянку, ніж наражати улюбленця на небезпеку. За його словами, особливу обережність слід проявляти власникам літніх собак, тварин із зайвою вагою, хронічними захворюваннями або порід із пласкою мордою.

Ветеринар також звернув увагу на ризик теплового удару. Він зазначив, що цей стан може бути смертельним, а спроби оцінювати витривалість собаки за власним самопочуттям часто призводять до небезпечних наслідків.

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Своєю чергою, фахівці Королівського кінологічного клубу зазначають, що комфортна температура для більшості собак зазвичай становить від 15 до 25 градусів. Водночас цей показник може суттєво відрізнятися залежно від породи, віку, розміру, довжини шерсті, рівня фізичної активності та стану здоров’я тварини.

Експерти радять планувати прогулянки на ранкові або вечірні години, коли повітря прохолодніше. Також рекомендується уникати тротуарів і асфальту, які швидко нагріваються під сонцем, та завжди брати із собою воду для собаки.

Серед ознак теплового удару у собак називають сильну задишку навіть без фізичного навантаження, утруднене дихання, втому, небажання рухатися, надмірне слиновиділення, дезорієнтацію, блювання, діарею та порушення координації рухів.

Нагадаємо, чимало собак полюбляють спати на спині, відкриваючи живіт і піднімаючи лапи догори. Фахівці розповіли, чому улюбленці обирають саме цю позу.

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