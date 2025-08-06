Вчені пояснили, чому літо так швидко минає: несподівані причини

Вчені встановили, чому літо швидко минає / © unsplash.com

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Іноді здається, що дні пролітають миттєво. І це не просто відчуття — науковці мають цьому пояснення. У липні 2025 року було зафіксовано одні з найкоротших днів за всю історію спостережень: 9, 10 та 22 липня тривали на 1,3 мілісекунди менше, ніж стандартні 24 години. Повторення цього явища очікується 5 серпня.

Про це пише Dailymail.

Причини прискорення обертання Землі

Вчені досі досліджують, чому Земля обертається швидше. Серед основних гіпотез:

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Природні коливання : Гравітація Місяця, атмосферні явища та рух ядра планети можуть спричиняти ці зміни.

Зміни в розподілі маси: Астроном Девід Джуїтт припускає, що танення льодовиків і тектонічна активність впливають на кутовий момент Землі.

На перший погляд, мілісекунди здаються несуттєвими, але такі зсуви можуть мати серйозні наслідки:

Технологічні збої : Можливі порушення в роботі супутників і глобальних систем часу.

Кліматичні зміни : Збільшення сили штормів та ураганів.

Рівень моря : Може підвищитися на кілька сантиметрів біля екватора.

Вплив на здоров’я: Якщо тривалість доби значно скоротиться, це може дезорієнтувати циркадні ритми людей, спричиняючи проблеми зі здоров’ям, схожі на ті, що виникають при переході на літній час.

У крайньому випадку, якщо швидкість обертання Землі зросте на 160 км/год, це може призвести до затоплення прибережних регіонів.

Зміна часу та минуле планети

З 1972 року календар UTC був скоригований 27 додатковими секундами для синхронізації часу. Проте зараз вчені вперше розглядають можливість відняти секунду. За словами геофізика Дункана Агню, ймовірність так званої «негативної секунди» до 2035 року становить 40%.

Цікавий факт: на ранніх етапах існування Землі рік тривав 420 днів, оскільки доба була значно коротшою. З часом кількість днів у році зменшилася через зміну швидкості обертання планети та вплив Місяця.

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Нагадаємо, науковці зробили черговий крок до виявлення так званої «Землі 2.0». За допомогою нового методу дослідники знайшли планету Kepler-725c, яка перебуває в зоні населеності та може мати умови, сприятливі для існування життя. Вона обертається навколо зірки, схожої на Сонце, і має масу в 10 разів більшу, ніж Земля.