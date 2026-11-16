Чому люди постійно передивляються одні й ті самі серіали: психологи пояснили, що це означає

Перегляд серіалів

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Багато людей люблять переглядати улюблені фільми та серіали по кілька разів, навіть коли є безліч новинок. Деякі можуть повертатися до однієї історії роками, знаючи напам’ять діалоги персонажів і всі повороти сюжету.

На перший погляд, така звичка може здаватися звичайною справою, проте психологи вважають, що за нею можуть стояти певні психологічні причини.

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Фахівці пояснили, чому люди знову й знову повертаються до знайомих фільмів і серіалів та що така поведінка може розповісти про їхній емоційний стан.

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Чому хочеться дивитися один і той самий серіал знову

Психологиня Даніель Роеске, віцепрезидентка з питань роботи резидентних програм Newport Healthcare, пояснює, що знайомий серіал дає людині відчуття передбачуваності.

Коли ми починаємо дивитися щось нове, доводиться знайомитися з персонажами, стежити за розвитком сюжету й намагатися зрозуміти, чого очікувати від подальших подій. Крім того, немає впевненості, що новий фільм або серіал сподобається. Він може виявитися нудним, надто напруженим або викликати неприємні емоції.

Натомість під час повторного перегляду улюбленої історії людина вже знає, чим усе закінчиться, які жарти пролунають і що станеться з героями. Саме ця передбачуваність може створювати відчуття спокою.

За словами психологині, коли повсякденне життя сповнене невизначеності, повернення до знайомого серіалу дозволяє хоча б на певний час опинитися у передбачуваному середовищі.

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Водночас це не означає, що кожна людина, яка любить переглядати старі серіали, обов’язково переживає стрес або тривогу. Іноді причина набагато простіша — улюблена історія досі приносить задоволення.

Знайомі серіали можуть допомагати відновлювати сили

Повторний перегляд улюблених шоу може бути особливо приємним після напруженого робочого дня, коли людина втомилася від постійних завдань і необхідності ухвалювати рішення.

Цей ефект досліджувала психологиня Джей Деррік з Університету Буффало. У дослідженні, опублікованому в журналі Social Psychological and Personality Science, науковиця вивчала, як знайомі вигадані світи можуть впливати на здатність людини відновлювати самоконтроль після розумового навантаження.

В одному з експериментів учасники спочатку виконували завдання, які потребували різного рівня зусиль. Після цього частині з них запропонували подумати й написати про улюблений телевізійний серіал, а іншим — виконати нейтральне завдання.

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Результати показали, що звернення до знайомих історій після виснажливого завдання було пов’язане з кращим відновленням показників самоконтролю.

Інша частина дослідження, проведена за допомогою щоденників, засвідчила, що люди частіше зверталися до знайомих вигаданих світів після днів, які вимагали значних зусиль. Дослідниця припустила, що улюблені історії допомагають відпочити від необхідності постійно контролювати власні дії та емоції.

Чому улюблені герої сріалів можуть дарувати відчуття підтримки

Ще одна причина повторного перегляду серіалів — емоційна прив’язаність до персонажів. Під час тривалого перегляду людина знайомиться з характерами героїв, їхніми звичками, переживаннями та стосунками. Згодом вони можуть почати сприйматися майже як давні знайомі.

У психології це явище пов’язують із парасоціальними стосунками — одностороннім емоційним зв’язком із медійними персонажами або відомими людьми.

Такі стосунки не замінюють реального спілкування, проте іноді можуть створювати відчуття причетності та соціального зв’язку.

У дослідженні 2009 року, опублікованому в Journal of Experimental Social Psychology, науковці Джей Деррік, Шира Габріель та Курт Гугенберг вивчали, як улюблені телевізійні програми впливають на відчуття належності до соціальної групи.

Результати чотирьох досліджень показали, що знайомі телевізійні історії можуть частково задовольняти потребу у відчутті соціального зв’язку. Зокрема, учасники повідомляли, що частіше звертаються до улюблених програм, коли почуваються самотніми.

В інших експериментах думки про улюблені телевізійні шоу допомагали пом’якшувати негативні емоційні реакції, пов’язані із загрозою відторгнення.

Таким чином, знайомі персонажі можуть створювати відчуття емоційного комфорту, навіть якщо людина добре знає всі події серіалу.

Повторний перегляд серіалів може бути пов’язаний із ностальгією

Іноді люди повертаються до старих серіалів не лише заради сюжету, а й через спогади, які з ними пов’язані. Наприклад, певне шоу може нагадувати про дитинство, студентські роки, сімейні вечори або період життя, коли людина почувалася особливо щасливою. У такому випадку повторний перегляд стає способом ненадовго повернутися до знайомих і приємних емоцій.

Як пояснює Даніель Роеске, улюблені серіали нерідко асоціюються з конкретними людьми, подіями або важливими етапами життя.

Тому бажання переглянути знайому історію іноді пов’язане не стільки з її змістом, скільки з особистими спогадами.

Водночас ностальгія не обов’язково означає, що людина незадоволена сьогоденням. Вона може бути звичайним способом згадати приємний досвід і відчути емоційний зв’язок зі своїм минулим.

Що звичка передивлятися улюблені серіали може розповісти про людину

Бажання знову переглянути знайомий серіал іноді пов’язане з тим, як людина справляється зі своїми емоціями. Наприклад, після напруженого дня вона може свідомо обрати улюблену комедію, щоб відпочити та покращити настрій.

Психологи називають уміння керувати власними емоціями емоційною саморегуляцією. Це здатність помічати, коли ми втомилися, засмучені або перебуваємо у стресі, та знаходити способи полегшити свій стан.

Повторний перегляд серіалу може бути одним із таких способів. Людина вже знає сюжет і розуміє, які почуття викличуть у неї знайомі сцени. Тому їй легше обрати саме ту історію, яка відповідає її настрою.

Коли повторний перегляд серіалів може стати проблемою

Психологи зазначають, що повторний перегляд улюблених серіалів зазвичай не становить проблеми. Однак іноді така звичка може перетворитися зі способу відпочинку на спробу уникнути неприємних переживань і повсякденних труднощів.

Наприклад, замість того щоб вирішити конфлікт, виконати важливу справу чи поспілкуватися з близькими, людина годинами дивиться знайомі серії. Вона отримує тимчасове полегшення, але причини її переживань залишаються невирішеними.

Особливо варто звернути увагу, якщо через перегляд серіалів людина регулярно недосипає, відкладає важливі справи, відмовляється від спілкування або їй складно зупинитися, навіть коли це необхідно.

У таких випадках проблема полягає не в бажанні переглядати знайомі історії, а в тому, що ця звичка починає негативно впливати на повсякденне життя.

Якщо ж перегляд улюбленого серіалу залишається одним зі способів відпочинку та не заважає роботі, сну й стосункам, причин вважати його шкідливим немає.

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