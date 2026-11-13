Чому люди схрещують ноги під час сидіння / © www.freepik.com/free-photo

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Хтось схрещує ноги під час розмови, хтось — на роботі, у транспорті або за чашкою кави. Для багатьох це настільки звична поза, що вони навіть не замислюються, чому вибирають саме її. Проте мова тіла може багато розповісти про поведінку людини. Психологи, які досліджують невербальну комунікацію, звертають увагу на положення ніг як на один із можливих сигналів емоційного стану. Зокрема, видання Psychology Today пояснює, що схрещені ноги іноді сприймають як закриту позу, яка може супроводжувати стриманість або бажання зберегти особисту дистанцію. Але робити висновки лише за цим жестом неправильно: важливо враховувати весь контекст спілкування.

Бажання почуватися захищено

Іноді схрещені ноги стають своєрідним способом створити комфортну для себе позу. Людина ніби зменшує відкритість свого тіла та підсвідомо вибирає положення, у якому почувається спокійніше.

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Таке може траплятися під час зустрічі, офіційної розмови або спілкування з тими, яким людина поки не повністю довіряє. Проте це не обов’язково свідчить про страх чи невпевненість. Іноді йдеться лише про звичну манеру сидіти.

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Потреба в особистому просторі

У психології невербальної комунікації закриті пози іноді пов’язують із бажанням зберігати дистанцію. Якщо людина схрещує ноги, відхиляється назад, уникає тривалого зорового контакту та тримає руки біля тіла, це може свідчити про небажання надто зближуватися зі співрозмовником.

Однак один лише жест не означає, що людина не зацікавлена в розмові. Можливо, вона просто втомилася, зосереджена на своїх думках або не звикла до активної жестикуляції.

Звичка та відчуття комфорту

Не кожна поза має прихований психологічний зміст. Багато людей схрещують ноги автоматично, тому що так їм зручніше сидіти. На вибір положення можуть впливати особливості будови тіла, висота стільця, одяг і навіть тривалість перебування в одному положенні.

Дослідження, опубліковане в Journal of Physical Therapy Science, за участю 232 дорослих показало, що схрещування ніг є поширеною звичкою, а люди можуть обирати таку позу через відчуття стабільності та зручності. Отже, не варто шукати психологічну причину там, де достатньо звичайного пояснення.

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Напруження або дискомфорт під час спілкування

Іноді важливе не саме схрещування ніг, а те, як людина це робить. Якщо вона сильно стискає коліна, напружує м’язи, постійно змінює положення ніг або відхиляється від співрозмовника, це може бути ознакою фізичного чи емоційного дискомфорту.

Особливо показовими стають зміни поведінки. Наприклад, людина спочатку сиділа розслаблено, але після певного запитання різко змінила позу, відвернулася або почала нервово рухати ногою. Така реакція може вказувати на зміну її самопочуття в конкретний момент.

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