Навіщо цілуються в новорічну ніч

Реклама

Новорічна ніч — це фінальний акорд року, завершення марафону свят, застіль і святкувань. Час блискучих образів, підбиття підсумків і планів на майбутнє. Але є ще одна традиція, без якої важко уявити новорічну ніч, — поцілунок рівно о 00:00 годині.

Проо це йдеться у матеріалі yourtango.

Неважливо, чи ви зустрічаєте Новий рік, дивлячись трансляцію падіння кулі на Таймс-сквер по телевізору, чи підіймаєте келих шампанського в клубі — традиція закликає починати новий рік поруч із людиною, з якою хочеться розділити цей символічний момент.

Реклама

Чому люди цілуються саме опівночі

Згідно з народними віруваннями, перша зустріч у новому році та її характер задають настрій на наступні 12 місяців. Поцілунок у цьому контексті символізує зміцнення зв’язку, який люди хочуть зберегти й надалі.

Існує повір’я: якщо пара зустрічає Новий рік разом, але не цілується опівночі, це може негативно позначитися на їхніх стосунках.

Новорічні забобони

Для самотніх людей існує інша прикмета — не поцілувати нікого в новорічну ніч означає провести рік у самотності. Коріння цієї віри частково сягає шотландської традиції Хогманай — так у Шотландії називають останній день року. Під час святкування заведено намагатися поцілувати якомога більше людей, коли пробиває північ.

Водночас експерти наголошують: поцілунок без взаємної згоди або з випадковою людиною — явно гірший варіант, ніж його відсутність.

Реклама

«Питання комфорту та згоди завжди важливіші за будь-які прикмети», — кажуть автори статті.

Поцілунок як символ у кіно

Ідея новорічного поцілунку давно закріпилася і в популярній культурі. У фільмі «Щоденник Бріджит Джонс» новорічний поцілунок знову зводить разом Бріджит і Марка Дарсі.

У «Хрещеному батькові — 2» цей жест набуває зовсім іншого значення — там новорічний поцілунок стає символом зради та «поцілунком смерті».

А у фіналі стрічки «Коли Гаррі зустрів Саллі» поцілунок у новорічну ніч стає початком щасливої історії кохання, не менш культової, ніж сцена в ресторані.

Реклама

Очікування і реальність

Як і будь-яке свято, Новий рік може створювати тиск, особливо для тих, хто зустрічає його без пари. Дехто свідомо відмовляється від гучних святкувань, аби уникнути дискомфорту, а інші, навпаки, не покладають на новорічну ніч надмірних очікувань.

Навіть наявність партнера не гарантує романтичного поцілунку рівно опівночі. Багато пар обирають сімейні або спокійні формати святкування, не надаючи значення символічній хвилині.

Психологи зазначають: гнучке ставлення та відсутність завищених очікувань — ключ до комфортного Нового року, незалежно від статусу стосунків.

Головне — не традиція, а відчуття

Поцілунок опівночі багато в чому схожий на новорічні обіцянки: ми прагнемо ідеалу, але не завжди його досягаємо. І це нормально.

Реклама

Додамо, що головне — зустрічати Новий рік у безпечному, комфортному середовищі поруч із тими, кого ви любите, навіть якщо це друзі, родина або ви самі.

Нагадаємо, 2026 рік стане роком оновлення колективного коду і сходження нової свідомості. Про це йдеться у прогнозі астрологині та авторки YouTube-каналу Марини Скад.

За її словами, наступний рік — це період, коли повільні планети формують нові ідеологічні та структурні підвалини. Ми вступаємо в період, де дух і матерія, мрія і система, особисте і суспільне переплітаються в складній, але потужній конфігурації.