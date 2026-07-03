Чому малина пліснявіє вже наступного дня: як правильно зберігати, щоб довго не псувалася

Як зберігати малину, щоб не псувалася / © Pixabay

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Малина — одна з найніжніших літніх ягід. Варто залишити її на кухонному столі або неправильно покласти в холодильник, і вже наступного дня можна помітити м’які ягоди, неприємний запах або навіть перші сліди плісняви. Багато хто вважає, що проблема в якості врожаю, хоча найчастіше причина криється саме у неправильному зберіганні. Експерти пояснюють, що свіжозібрана малина містить багато вологи, має тоненьку шкірку та дуже швидко пошкоджується навіть від легкого натискання. Саме тому для неї потрібні особливі умови.

Чому малина так швидко вкривається пліснявою

Головний ворог ягоди — надлишок вологи. Якщо хоча б одна ягода почала псуватися, спори грибка дуже швидко переходять на сусідні плоди.

Також псуванню сприяють:

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зберігання у щільно закритому пакеті без доступу повітря;

миття ягід одразу після купівлі;

висока температура в приміщенні;

механічні пошкодження під час транспортування;

занадто товстий шар ягід у контейнері.

Навіть одна розчавлена ягода може значно скоротити термін зберігання всієї партії.

Не мийте малину одразу

Це одна з найпоширеніших помилок. Після миття на поверхні ягід залишається вода, яка створює ідеальні умови для розвитку плісняви. Саме тому малину рекомендують мити лише безпосередньо перед вживанням або приготуванням десертів.

Якщо ж ягоди вже були помиті, їх потрібно дуже ретельно обсушити на паперовому рушнику.

Переберіть ягоди одразу після того, як принесли додому

Не відкладайте цей етап на потім. Уважно огляньте ягоди та відразу приберіть:

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м’які;

розчавлені;

потемнілі;

із білим або сірим нальотом;

із пошкодженими плодоніжками.

Так ви значно зменшите ризик швидкого псування решти малини.

Правильний контейнер має велике значення

Найкраще зберігати малину у широкому неглибокому контейнері, щоб ягоди лежали максимум у два шари.

Дно бажано вистелити паперовим рушником. Він вбиратиме зайву вологу, яка утворюється під час охолодження.

Якщо контейнер має герметичну кришку, не закривайте її повністю або використовуйте ємність із вентиляційними отворами.

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Де саме тримати малину в холодильнику

Найкраще місце — середня або нижня полиця холодильника, де температура становить приблизно від +1 до +4 °C.

Не варто ставити ягоди у дверцята холодильника. Там температура постійно змінюється через часте відкривання, а такі перепади значно скорочують термін зберігання.

Простий спосіб подовжити свіжість ягід

Досвідчені господині іноді використовують коротке знезараження ягід слабким оцтовим розчином.

Для цього змішують одну частину столового оцту з трьома частинами холодної води, швидко занурюють ягоди на 20–30 секунд, після чого дуже ретельно промивають чистою водою й повністю висушують на паперових рушниках.

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Такий спосіб допомагає зменшити кількість спор грибків на поверхні ягід. Проте найважливіше — ідеально висушити малину перед тим, як покласти її до холодильника.

Чи можна заморожувати малину

Якщо зрозуміло, що ягоди не вдасться з’їсти за кілька днів, краще не чекати появи плісняви, а одразу заморозити.

Щоб малина не злиплася:

розкладіть ягоди в один шар на таці;

поставте в морозильну камеру на кілька годин;

після повного заморожування пересипте у пакет або контейнер.

Так ягоди залишаться цілими й не перетворяться на одну велику грудку.

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Головні правила, які допоможуть уникнути плісняви

Щоб малина довше залишалася свіжою, достатньо дотримуватися кількох простих рекомендацій:

не мити ягоди заздалегідь;

перебрати їх одразу після покупки;

видалити всі пошкоджені плоди;

зберігати у широкій ємності, а не в пакеті;

покласти на паперовий рушник для вбирання вологи;

тримати в найхолоднішій частині холодильника;

не залишати за кімнатної температури надовго.

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