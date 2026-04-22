Чому мавпи їдять землю: відповідь вчених дивує

Туристи змусили мавп їсти землю / © unsplash.com

Реклама

У Гібралтарі вчені зафіксували незвичну поведінку місцевих мавп, які регулярно їдять землю. Як з’ясувалося, це пов’язано з впливом туристів і їхньою їжею.

Дослідження опубліковане в науковому журналі Scientific Reports, передає Gizmodo.

Фахівці довели, що така поведінка є своєрідною адаптацією тварин до життя поруч із людьми. Ймовірно, макаки вживають ґрунт, щоб полегшити проблеми зі шлунком після споживання «шкідливої» їжі, яку отримують від туристів.

Реклама

Чим більше мавпи контактують із людьми, тим частіше вони їдять землю

Вчені натрапили на це явище під час спостереження за популяцією берберійських макак (Macaca sylvanus) у межах довготривалого дослідження. З'ясувалося, що чим більше мавпи контактують із людьми, тим частіше вони їдять землю.

«Це демонструє здатність приматів адаптуватися до середовища, яке активно змінюється людиною», — пояснив один з авторів дослідження, антрополог Кембриджського університету Сільвен Лемуан.

У Гібралтарі мешкає близько 200-300 макак — це єдина дика популяція мавп у Європі. Хоча місцева влада забезпечує їх фруктами та овочами, значну частину раціону тварини отримують від туристів — добровільно або просто крадуть їжу.

Саме це і стало ключовим фактором. Дослідники неодноразово фіксували, що макаки починають їсти землю одразу після того, як з’їли солодощі чи іншу їжу від людей. Водночас у групах, які майже не контактують із туристами, така поведінка спостерігається значно рідше або відсутня зовсім.

Реклама

Інші гіпотези не підтвердилися

Вчені не виявили зв’язку між поїданням ґрунту та вагітністю самок, наприклад.

На думку науковців, основна причина — проблеми з травленням. Шкідлива їжа з великою кількістю цукру та жирів, а також молочні продукти (наприклад, морозиво) можуть негативно впливати на кишківник тварин. Вживання ґрунту, ймовірно, допомагає зменшити ці наслідки.

Водночас дослідження підкреслює, наскільки гнучко тварини здатні пристосовуватися до життя поруч із людьми. У деяких випадках така поведінка навіть формується як частина «культури» всередині окремих груп мавп, наприклад, різні зграї віддають перевагу різним типам ґрунту.

Науковці наголошують, що результати дослідження підтверджують необхідність суворішого дотримання заборони на годування диких тварин.