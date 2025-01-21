Чому млинці виходять твердими й товстими: як уникнути цієї проблеми

Іноді навіть у найдосвідченіших господинь не виходять ніжні тоненькі млинці. Професійні кухарі говорять, що справа у двох найпопулярніших помилках, які псують випічку, роблячи її жорсткою й товстою. Розповідаємо, як треба правильно робити тісто, щоб млинці завжди виходили тоненькими та ніжними.

Чому млинці виходять жорсткими й товстими: 2 найголовніші помилки

Причина №1 – яйця. Традиційно вважається, що в тісто на млинці треба додавати якомога більше яєць. Однак це зовсім не так. Через велику кількість яєчного білка в тісті млинці під час випікання стають дуже щільними. Професійні кухарі говорять, що яйця в тісті на млинці потрібні лише як клейка речовина. Тому рекомендують додавати на літр тіста лише одне яйце. Його треба добре збити міксером разом з іншими складниками.

– яйця. Традиційно вважається, що в тісто на млинці треба додавати якомога більше яєць. Однак це зовсім не так. Через велику кількість яєчного білка в тісті млинці під час випікання стають дуже щільними. Професійні кухарі говорять, що яйця в тісті на млинці потрібні лише як клейка речовина. Тому рекомендують додавати на літр тіста лише одне яйце. Його треба добре збити міксером разом з іншими складниками. Причина №2 – консистенція. Тісто на млинці не має бути дуже густим. Інакше воно "лягатиме" на сковорідку товстим шаром і довго пропікатиметься, що негативно вплине на випічку. Млинці вийдуть жорсткими, бо через щільність і тривале випікання вони просто висихатимуть. Тому професіонали рекомендують робити тісто такої ж консистенції, як сметана, щоб воно добре розподілялося по сковорідці. А щоб млинці вийшли більш еластичними, після приготування дайте тісту "відпочити" 15 хвилин, аби борошно трохи набрякло.

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