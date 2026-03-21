Чому морква виростає кривою: досвідчений городник розкрив секрет щедрого врожаю

Кінець березня - перша половина квітня - це хороший час для висівання моркви, адже земля вже прогріється. Найкраще садити рослину у пухкій та легкій землі, бо у щільному ґрунті вона викривляється.

Як правильно сіяти моркву, розповів городник Олексій Підлубний на своєму YouTube-каналі.

Перш за все він наголошує, що перед садінням моркви не можна удобрювати ділянку свіжим гноєм. Інакше овоч виростає деформованим і втрачає смак. Найкраще - заздалегідь внести перегній або мінеральні добрива в помірній кількості.

Сіяти моркву слід приблизно за два-три тижні після танення снігу, коли земля вже просохне і прогріється до +5-8°C. Головне – встигнути, поки ґрунт ще вологий.

Як правильно сіяти моркву:

зробіть на ділянці рядки, відстань між ними має бути приблизно 20 см,

полийте рядки водою,

висівайте насіння на глибину до 2 см

не сійте моркву надто густо, щоб потім не проріджувати,

засипте зверху сухою землею.

Морква може сходити до трьох тижнів. Після перших сходів моркву можна накрити агроволокном, аби захистити від заморозків та шкідників.

