Чому мозок не "вимикається" перед сном: що варто прибрати з приліжкової тумби перед сном

Безлад біля ліжка може здаватися дрібницею, але фахівці наголошують: саме він нерідко порушує сон і спричиняє відчуття тривоги перед відпочинком. Професійні організаторки Шанте Дакворт і Олівія Хауелл назвали предмети, які краще прибрати зі своєї тумбочки вже сьогодні, щоб створити спокійніший простір для сну.

Про це повідомило Real Simple.

Посуд і пляшки з водою

Порожні склянки та кружки, що накопичуються біля ліжка, не лише захаращують простір, а й створюють відчуття безладу. Дакворт радить просте правило: одна чашка на тумбочці — решту варто одразу відносити на кухню.

Дрібні речі та хаотичні предмети

Чеки, гумки для волосся, недочитані книги чи ліки працюють як «мовчазні нагадування» про незавершені справи. За словами Дакворт, мозок сприймає це як додаткове навантаження, що ускладнює розслаблення перед сном. Експертка радить розділяти всі речі на три групи: те, що потрібне щовечора, те, що має інше місце, і те, що більше не потрібне.

Малі електронні пристрої

Зволожувачі, вентилятори, очищувачі повітря чи будильники можуть порушувати сон через світіння або нерівномірний шум. Організаторка рекомендує прибирати яскраві джерела світла та відсувати прилади, які гудуть, на більшу відстань. Якщо ж без них не обійтися, допоможе генератор білого шуму.

Предмети догляду за шкірою та косметика

Надлишок доглядових засобів на тумбочці створює відчуття невпорядкованості й відволікає перед сном. Експерти радять зберігати лише ті продукти, які використовуються щодня, а решту — перемістити в інше місце.

Робочі речі

За словами Олівії Хауелл, ноутбуки, планувальники чи нерозкрита пошта поруч із ліжком підтримують нервову систему у стані напруги. Навіть якщо вам здається, що ви не думаєте про роботу, її фізична присутність поруч не дає мозку повністю «відключитися».

Нагадаємо, науковці виявили прямий зв’язок між нерегулярним сном та ризиком низки хвороб. Професори провідних університетів світу пояснюють, чому відсипання на вихідних шкодить вашому здоров’ю та як виправити цю помилку за допомогою простих вечірніх ритуалів.