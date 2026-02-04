Чому ми прокидаємося за хвилину до будильника: це не випадковість

Будильник / © iStock

Пробудження за кілька хвилин до сигналу будильника не є випадковістю, а результатом злагодженої роботи біологічного годинника людини. За словами дослідників, цей процес регулює супрахіазматичне ядро — група нейронів у мозку. Це координує циркадні ритми та готує організм до активності ще до фактичного підйому.

Про це пише The Conversation.

Показник якості сну

Головним механізмом такого явища є «кортизолова реакція пробудження». Якщо людина дотримується стабільного режиму, мозок заздалегідь запускає гормональні зміни: підвищує температуру тіла, знижує рівень «гормону сну» мелатоніну та спричиняє викид кортизолу. Завдяки цьому організм переходить у стан бадьорості безпосередньо перед звуковим сигналом.

Фахівці наголошують, що стан після пробудження є ключовим індикатором здоров’я. Якщо ви прокидаєтеся до будильника бадьорими — ваш циркадний ритм працює правильно. Відчуття млявості та розбитості свідчить про низьку якість сну або переривання глибокої фази через нерегулярний графік.

Фактори впливу та рекомендації

На здатність організму самостійно «відстежувати час» негативно впливають стрес і тривога, які провокують надмірний викид кортизолу, що призводить до передчасних пробуджень або безсоння. Науковці стверджують, що навчити організм прокидатися без будильника реально. Для цього необхідно:

Дотримуватися стабільного режиму (7–8 годин сну навіть у вихідні). Забезпечити доступ до природного світла вранці. Уникати кофеїну, алкоголю та синього світла екранів перед засинанням.

Стабільний графік дозволяє уникнути «інерції сну» — стану дезорієнтації, який виникає при примусовому перериванні відпочинку будильником.

