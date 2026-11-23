Як обмежити читання тривожних новин

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Відкрили соцмережу, щоб перевірити одну новину, а за пів години все ще гортаєте стрічку? Це може бути думскролінгом — нескінченним читанням переважно тривожних новин. Рекомендаційні системи можуть посилювати цей ефект: вони враховують, на яких дописах ви затримуєтеся та з якими взаємодієте.

Як алгоритм формує стрічку

Стрічка соцмережі — це не завжди список публікацій у хронологічному порядку. Системи рекомендацій можуть враховувати, що ви вподобали, поширили чи прокоментували, яке відео додивилися, а яке швидко перегорнули. TikTok і Meta описують взаємодії користувачів як сигнали, що впливають на подальші рекомендації. .

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Це не означає, що алгоритм «знає», що саме вас тривожить, або навмисно намагається зіпсувати настрій. Але ваша увага — перегляд, коментар чи вподобання — може вплинути на те, що система запропонує далі. Так у стрічці поступово накопичуються схожі теми.

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Чому емоційні новини швидко поширюються

У дослідженні 2017 року науковці проаналізували понад 563 тисячі повідомлень у Twitter на суспільно суперечливі теми. У цій вибірці кожне додаткове слово з моральним та емоційним забарвленням було пов’язане приблизно з 20% більшим поширенням допису. Зв’язок був помітнішим серед людей зі схожими поглядами.

В іншому дослідженні понад 1 100 учасників у 17 країнах дивилися відеосюжети, а науковці вимірювали їхні фізіологічні реакції. У середньому негативні новини викликали сильнішу реакцію, ніж позитивні, але учасники відрізнялися між собою.

Результати досліджень показують, що емоційні дописи можуть поширюватися активніше, а негативні новини — сильніше привертати увагу.

Як обмежити потік новин

Не обов’язково повністю відмовлятися від новин. Спробуйте самостійно вирішувати, коли й де їх читати.

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Виділіть для новин окремий час. Наприклад, спробуйте заходити у стрічку двічі на день на 15–20 хвилин і перевірте, чи зручно вам так. Це орієнтир для особистого експерименту, а не обов’язкова норма.

Вимкніть зайві сповіщення. Залиште повідомлення, потрібні для важливих особистих справ, а новинні пуші перевіряйте тоді, коли самі вирішите.

Не починайте й не завершуйте день зі стрічки. Не читайте новини одразу після пробудження та перед сном; за можливості залишайте телефон подалі від ліжка.

Оберіть кілька надійних джерел. Переходьте до них напряму, а не покладайтеся лише на автоматичну добірку соцмережі. Якщо є стрічка підписок або хронологічний режим, спробуйте їх.

Перервіть гортання. Запитайте себе: «Чи змінить ця інформація мої дії сьогодні?» Якщо ви вже читаєте ті самі новини по колу, закрийте застосунок і перемкніться на прогулянку, побутову справу чи розмову з близькою людиною.

Як рідше бачити погані новини в соцмережах

Коли у стрічці з’являється небажаний допис, позначте його як нецікавий, приховайте тему або відпишіться від джерела. Якщо соцмережа має такі налаштування, можна також відфільтрувати певні слова, перейти до стрічки підписок, скинути рекомендації або прибрати пов’язані перегляди й пошукові запити з історії. Так ви дасте системі зрозуміти, що схожого контенту хочете бачити менше.

Такі налаштування впливають на рекомендації в конкретному сервісі, але не обов’язково прибирають тему з пошуку, дописів від сторінок, на які ви підписані, чи пересланих матеріалів.

Щоб рідше повертатися до новинної стрічки, вимкніть непотрібні сповіщення й відкривайте обрані джерела напряму.

Коли варто звернутися по допомогу

Звертайте увагу на свій стан після перегляду стрічки. Напружені плечі, стиснуті щелепи, пришвидшене серцебиття чи труднощі з концентрацією можуть бути приводом зробити паузу, відкласти телефон, випити води, пройтися або поговорити з близькою людиною.

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Якщо тривога, проблеми зі сном чи відчуття спустошеності не минають і заважають повсякденному життю, зверніться до сімейного лікаря або фахівця з психічного здоров’я.

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