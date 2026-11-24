Чому на футболках з’являються маленькі дірки та як цього уникнути / © Freepik

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Дрібні дірки в нижній частині футболок можуть з’являтися навіть після кількох днів носіння нового одягу. Як з’ясувалося, причиною пошкодження тканини часто стають звичайні деталі гардероба, якими люди користуються щодня.

Про це повідомило видання Mirror.

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Причиною для обговорення стала публікація жінки у Facebook, яка помітила, що на футболках її чоловіка регулярно з’являються маленькі отвори в районі живота. Водночас її власний одяг залишався неушкодженим.

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За словами жінки, навіть на абсолютно новій футболці чоловіка дірки могли з’явитися вже за день носіння. Користувачі соцмереж припустили, що тканину пошкоджують пряжки ременів або блискавки на штанах.

Чому на футболках з’являються маленькі дірки

Стилістка Елісон Гері пояснила, що основною причиною таких пошкоджень зазвичай є постійне тертя тканини об фурнітуру джинсів або штанів. Зокрема, волокна матеріалу можуть поступово стиратися через контакт із металевими ґудзиками, заклепками, блискавками та щільними швами в районі ширинки.

Прискорити зношування тканини також можуть контакт зі стільницею, носіння важкої сумки через плече, використання автомобільного ременя безпеки та прання у пральній машині. Додаткове тертя в поєднанні з теплом тіла сприяє швидшій появі отворів.

Як захистити футболки від пошкоджень

За словами стилістки, найпростіший і найдешевший спосіб зберегти одяг — заправляти футболку в штани. Причому достатньо заправити лише її передню частину, щоб зменшити контакт тканини з металевою фурнітурою.

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Ще один варіант — обрати ремінь, пряжка якого створюватиме менше тертя та не пошкоджуватиме матеріал.

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