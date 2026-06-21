Чому на карасі з’являються червоні плями та чи можна їсти таку рибу: поради рибалкам

Чому на карасі з’являються червоні плями / © podsekai.in.ua

Реклама

Під час риболовлі іноді трапляються карасі або коропи з незвичними червонуватими плямами, пухирями чи навіть невеликими виразками на тілі. Така знахідка викликає чимало запитань у рибалок: чи це хвора риба, наскільки це небезпечно і чи можна її їсти. Фахівці з екології пояснюють, що подібні зміни найчастіше пов’язані з паразитарними ураженнями, які досить поширені у прісноводних водоймах. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Чому на тілі риби з’являються червоні плями

Однією з найпоширеніших причин появи бурих або червоних плям на карасі є зараження паразитичними нематодами. Ці дрібні круглі черви можуть тривалий час розвиватися в організмі риби майже непомітно.

На початкових стадіях зараження зовнішні ознаки практично відсутні. Однак із розвитком паразитів на шкірі та під лускою починають з’являтися характерні зміни, які стають помітними навіть неозброєним оком.

Реклама

Найчастіше проблема зустрічається у коропових видів риб, зокрема у карасів та коропів.

На які симптоми варто звернути увагу

Зовнішні прояви можуть бути різними залежно від ступеня ураження. Найбільш характерними ознаками вважаються:

червоні або бурі плями на тілі;

рожеві ділянки під лускою;

невеликі водянисті пухирці;

локальні припухлості на черевці та біля плавців;

потемніння окремих ділянок шкіри;

дрібні виразки після пошкодження пухирців.

Іноді рибалки помилково вважають такі пошкодження наслідком боротьби з хижаком або травмування об сітки. Проте паразитарні ураження зазвичай мають більш системний характер і супроводжуються кількома симптомами одночасно.

Чому хвороба проявляється саме влітку

Багато паразитів активізуються з настанням тепла. Навесні вони починають активно розмножуватися та поступово переміщуються ближче до поверхневих тканин.

Реклама

Саме тому в середині літа та на початку осені ознаки зараження стають найбільш помітними. У цей період на шкірі риби можуть з’являтися виражені почервоніння, пухирці та інші характерні зміни.

Чи можна їсти такого карася

Усе залежить від ступеня ураження. Якщо риба має незначні локальні зміни, а внутрішні органи та м’язова тканина не пошкоджені, після ретельного очищення та достатньої термічної обробки вона зазвичай не становить небезпеки для людини.

Проте якщо на тілі багато виразок, пухирців, пошкоджень або риба має явні ознаки сильного виснаження, від її вживання краще відмовитися.

Особливу обережність варто проявляти, якщо ураження охоплюють значну частину поверхні тіла або мають неприємний запах.

Реклама

Як правильно обробляти рибу

Після вилову будь-яку рибу необхідно ретельно оглядати. Перед приготуванням варто:

повністю видалити луску та нутрощі;

уважно перевірити м’язову тканину;

добре промити тушку;

піддавати рибу достатній термічній обробці;

не вживати сирі або недостатньо просолені продукти сумнівної якості.

Висока температура під час смаження, варіння або запікання ефективно знищує більшість паразитів.

Новини партнерів