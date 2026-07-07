Чому на телефоні з’являється "E" замість 4G і 5G: як швидко повернути швидкісний інтернет

Як повернути швидкісний інтернет на телефоні / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Багато користувачів мобільного зв’язку хоча б раз помічали, що замість позначки 4G або 5G на екрані смартфона з’являється літера «E». У цей момент сторінки відкриваються повільно, відео майже не завантажуються, а месенджери працюють із затримками. Найчастіше причина криється не в самому телефоні, а в тому, що пристрій тимчасово підключився до застарілої мережі EDGE. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Що означає літера «E» на телефоні

Літера «E» свідчить про роботу смартфона в мережі EDGE — це технологія другого покоління мобільного зв’язку, яка забезпечує лише базову передачу даних. Її швидкості вистачає для простого перегляду текстових сторінок або обміну повідомленнями, але для перегляду відео, онлайн-карт, соціальних мереж чи відеодзвінків цього вже недостатньо.

Якщо телефон переключився на EDGE, це означає, що сигнал 4G або 5G став недоступним або занадто слабким.

Реклама

Чому смартфон переходить на EDGE

Найпоширенішою причиною є слабке покриття сучасної мережі. Таке часто трапляється в підвалах, ліфтах, густозабудованих районах, віддалених селах або під час поїздок трасами.

Іноді проблема виникає через тимчасові роботи на базових станціях, аварії на обладнанні чи перебої з електроживленням. У деяких випадках причиною можуть бути неправильні налаштування мережі або тимчасовий збій самого смартфона.

Як швидко повернути 4G або 5G

У більшості випадків допомагають прості дії. Спочатку варто увімкнути режим польоту на кілька секунд, а потім вимкнути його. Після цього телефон повторно шукає доступні мережі й часто автоматично повертається до 4G.

Якщо це не допомогло, рекомендується повністю перезавантажити смартфон. Після перезапуску пристрій знову реєструється в мережі оператора, що нерідко вирішує проблему.

Реклама

Також варто перевірити налаштування мобільної мережі. На iPhone бажано переконатися, що для передачі даних обрано режим LTE або 5G. На смартфонах Android необхідно встановити пріоритетний тип мережі 4G/5G, якщо така функція підтримується.

Коли допоможе національний роумінг

Якщо у вашому районі виникли тимчасові проблеми з мережею оператора, можна скористатися національним роумінгом. Завдяки цій функції смартфон здатний підключитися до мережі іншого українського оператора без заміни SIM-картки.

Такий варіант особливо корисний під час локальних аварій або пошкодження телекомунікаційної інфраструктури.

Що робити, якщо проблема повторюється

Якщо літера «E» з’являється регулярно навіть у місцях зі стабільним покриттям, варто перевірити SIM-картку, оновити програмне забезпечення смартфона та звернутися до служби підтримки свого мобільного оператора. У деяких випадках причиною можуть бути несправність SIM-картки, застаріле обладнання або технічні роботи в мережі.

Реклама

Новини партнерів