Чому на Великдень фарбують яйця: звідки взялася така цікава традиція

Традиція фарбувати великодні яйця походить ще від давніх часів. Цікаво, що звичай існував ще до християнства.

Насправді, прикрашання яєць — це традиція, що сягає часів до християнства. Точний момент, коли християни почали фарбувати яйця, загублений в історії, але це стало частиною святкувань Великодня століттями. Чому ж ми фарбуємо великодні яйця? Дізнайтеся більше про історію цієї весняної традиції.

Звідки пішов звичай фарбувати яйця на Великдень: давні часи

Історики вважають, що прикрашання яєць було поширене в багатьох культурах. Археологи знайшли різьблені яйця страусів в Африці, а також прикрашені яйця в стародавніх могилах, що мають вік понад 5 000 років. Яйця також обмінювалися між культурами, де асирійські та фінікійські митці створювали складні візерунки на них. Ця традиція поширювалася через кордони, включаючи різні регіони, пишуть в Smithsonian Magazine.

Історики вважають, що стародавні перси також фарбували яйця. В зороастрійській традиції ці яйця розміщували на вівтарях під час святкування Перського Нового року (Навруз), який припадає на весняне рівнодення.

Ця традиція має давнє коріння в Персії та зороастризмі, але нині практикується по всій Євразії серед перських та тюркських народів різних віросповідань. Особливо популярним був червоний колір, і червоні яйця іноді є основною частиною святкувань, хоча нині вівтарі можуть включати всі кольори. В деяких регіонах однотонні прикраси поступилися місцем яйцям з багатокольоровими декораціями.

Історики вважають, що Трипільська культура, яка існувала в Центральній Європі від 4500 до 3000 року до н.е., також фарбувала яйця. Ця практика могла перерости в сучасні писанки, або українські великодні яйця.

Коли фарбовані яйця стали частиною християнства

Чому на Великдень фарбують яйця / Фото: pixabay.com

Коли християнство поширилося в Україну в 10 столітті, стара традиція малювати на яйцях воском і фарбувати їх, відома як писанки, стала асоціюватися з новою релігією. В грецькій православній традиції червоні яйця символізують кров Ісуса, яку він пролив на хресті, а також є нагадуванням про момент, коли Марія Магдалина знайшла порожній гроб Христа, а її кошик з яйцями став яскраво червоним.

1290 року король Англії Едуард I наказав пофарбувати або покрити золотою фольгою 450 яєць, які мали бути подаровані королівським родичам і свиті. У 13 столітті селяни дарували яйця лордам або церкві. Історики знайшли докази того, що фарбування великодніх яєць було звичним у 16 та 17 століттях.

Лише наприкінці 19 століття яйця стали солодкими подарунками для дітей завдяки вікторіанцям, які обожнювали сімейні традиції. Вони допомогли перенести мистецтво фарбування великодніх яєць у сучасну еру та популяризували їхній пошук на Великдень. Білий дім приєднався до цієї традиції, провівши першу таку подію 1878 року.

Що символізують великодні яйця

Яйця є загальним символом родючості, відродження та життя, тому не дивно, що вони стали асоціюватися з Воскресінням Ісуса. Яйце символізує нове життя, що виходить із шкаралупи, так само, як Христос воскрес із гробу. Деякі родини включили великодні яйця в свої традиції, додаючи сцени з Воскресіння в пластикові яйця, щоб навчити дітей історії Великодня.

Історики вважають, що Великий піст також сприяв популяризації великодніх яєць. У Середньовіччі цей продукт часто заборонявся під час посту, коли проходив період утримання від масної їжі. Коли свято приходило, святково прикрашені яйця можна було насолоджуватися під час Великодніх святкувань, як це відбувається і сьогодні.

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