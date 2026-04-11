Чому на Великдень не ходять на кладовище: пояснення, яке здивує багатьох

Кладовище. / © Pixabay

Реклама

Напередодні Великодня дехто з українців замислюється: чи доречно йти на кладовище у день Світлого Воскресіння і чи не суперечить це церковним традиціям. Для когось це звична практика — «провідати» рідних у свято, однак у християнстві до цього ставляться інакше.

Чи можна відвідувати кладовище на Великдень і коли це робити правильно, розповів протоієрей, доктор наук із богослов’я, професор Київської православної богословської академії Віталій Клос в коментарі «РБК.Україна».

Протоієрей пояснив, що Великдень — це свято, яке символізує перемогу над смертю. У цей день акцент зміщується з туги — на загальну радість Воскресіння.

Реклама

«Коли ми говоримо про кладовища, то справді на Великдень, Паски Христової, Світлого Воскресіння Христового не заведено ходити на кладовища. Світло торжества, Велике свято — не є сумісним з сумом та моментами, які пов’язані з померлими. Ми говоримо про Воскресіння в цей день, молимося та радіємо», — пояснив він.

З його слів, увесь тиждень після Великодня (Світла седмиця) у храмах не звершуються заупокійні служби та панахиди. Це час, коли вся увага вірян зосереджена виключно на події Воскресіння.

Для тих, хто прагне розділити радість свята з померлими родичами, церква встановила спеціальний день — Радоницю. Це — перша офіційна нагода для заупокійної молитви після Великодня.

«Відповідно за уставом Святої Православної церкви, перший день, коли ми молимося за упокій — це після того, як відбувається Світлий тиждень, Антипаска, Фоміна неділя і відповідно за уставом, другий день, а це вівторок, відбувається молитва за упокій», — пояснив протоієрей.

Реклама

