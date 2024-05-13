Чому народні прикмети забороняють сушити розкриту парасольку в будинку: про це мало хто знає

Парасолька існує вже дуже давно. Вона незамінна за поганої погоди. І за це час цей простий предмет обріс великою кількістю народних повір'їв. Чи задумувалися ви коли-небудь, чому не можна сушити розкриту парасольку в приміщенні?

Про парасольку існує чимало цікавих прикмет, які передавалися від покоління до покоління серед наших пращурів. Так, наприклад, здавна вірили, що її не можна класти на ліжко або відкривати у приміщенні. Пов'язують люди деякі повір'я з кольором цього предмету. Існує вірування, що зелена парасолька приносить талан в особистому житті, тому її краще придбати дівчині, яка мріє вийти заміж. Веселкова парасолька, яка має багато кольорів, здатна принести чимало хороших моментів.

Але чому не можна сушити розкриту парасольку в приміщенні? Що про це кажуть народні прикмети? Здавна наші предки вірили, якщо відкрити парасольку у будинку, то це принесе її власнику одні біди і проблеми. Вірування має і практичне підґрунтя. Раніше парасольки виготовляли з досить щільної матерії, яка могла з часом розтягуватися, втрачаючи свої водовідштовхувальні властивості. Тому після висихання у розкритому вигляді такою парасолькою вже не можна було користуватися за призначенням.

Якщо парасолька вже не захищала від дощу, одяг промокав, людина отримувала переохолодження і сильно хворіла. На той час якість якісного одягу була досить високою, а тому зіпсовані речі також призводили до фінансових втрат.

Сьогодні парасольки виготовляють зі стійких до деформації тканин, а тому обережне поводження з цим предметом вже менш актуальне. Однак, народні прикмети живі й досі.

Люди вірять, що розкрита парасолька у приміщенні принесе невдачі, дрібні неприємності. Вважається також, що вона дратуватиме духів будинку, які можуть за це робити невеликі пакості: підгорілий пиріг, розсипана сіль, розбита ваза, тріснуте дзеркало тощо. Та й з практичного боку, розкрита парасолька, яка сохне у кімнаті, стає перешкодою як для членів родини, так і для домашніх улюбленців. Останніх вона також може лякати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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