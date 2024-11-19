Чому насправді не можна ставити новорічну ялинку в листопаді: ці причини вас точно здивують

Навіть якщо вам дуже хочеться впустити свято до своєї оселі, від ідеї поставити ялинку в листопаді краще відмовитися.

В листопаді багато людей уже замислюються про те, щоб поставити новорічну ялинку і створити святковий настрій. Однак народні прикмети говорять нам, що поспішати не варто, інакше шкодуватимете про це протягом всього прийдешнього року.

Чи можна ставити різдвяну ялинку в листопаді за народними прикметами

Народні прикмети говорять, що передчасне встановлення новорічної ялинки може призвести до низки неприємностей. Насамперед вони пов'язані з фінансовими проблемами. Якщо ви зарано прикрасите свій дім різдвяними атрибутами, то можете "розчинити" енергетику прийдешнього року, яка відповідає за гроші. Тоді з'являється неабиякий ризик, що 2025 року ви зіткнетеся з непередбачуваними витратами, а про прибуток доведеться забути.

Також повір'я вказують, що прикрашання новорічної ялинки в листопаді може стати причиною проблем зі здоров'ям усіх членів родини. У багатьох можуть раптово загостритися хронічні захворювання, з'явитися недуги, про які ви раніше ніколи не чули. Щоб уберегтися, варто прикрасити ялинку не раніше 22 листопада, а краще вже аж у грудні.

Раціональні причини, чому варто відмовитися від прикрашання ялинки в листопаді

Існує і практична причина, чому варто зачекати. Особливо важлива вона в тому разі, якщо ви прикрашаєте живе дерево. До новорічної ночі воно потьмяніє, приємний запах хвої вивітриться, а голки почнуть активно обсипатися. Ялинка швидко припинить дарувати святкову атмосферу.

Пам'ятайте, що хвойні породи мають обмежений термін життя в теплому приміщенні. Навіть якщо ви гарно за ними доглядатимете, вони не будуть мати свіжий вигляд протягом тривалого періоду. Поставивши різдвяну ялинку на 2 місяці раніше, ви ризикуєте зустріти Новий рік з "голим" деревом.

Коли краще встановлювати новорічну ялинку 2024 року в Україні

Найкращим часом для прикрашання різдвяної ялинки є грудень. Наприкінці року є кілька енергетично сильних днів, які будуть сприятливими для цієї справи і допоможуть залучити в оселю удачу, зокрема:

6 грудня – День святого Миколая, який є енергетично сильною датою, що дарує прихильність символу прийдешнього року аж до 2026-го;

24 грудня – Святвечір, коли вся родина збирається за святковим столом напередодні Різдва Христового; прикрашаючи ялинку цього дня, варто загадувати свої найбільші бажання;

27 грудня – сильна дата для прикрашання ялинки, якщо ви хочете залучити у своє життя стосунки, щастя в коханні і справжні почуття.

Звісно, кожен сам вирішує, коли йому ставити новорічну ялинку. Однак дотримання народної мудрості допоможе зробити період очікування Нового 2025 року ще чарівнішим і гармонійнішим.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація доволі часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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