Чому найбільше днів народжень припадає на кінець вересня: що про це говорять соціологи й езотерики

Який характер у людей, народжених у вересні

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Якщо вам здається, що у вересні доводиться вітати з днем народження чи не кожного другого знайомого, це не просто враження. У багатьох країнах Північної півкулі саме на вересень припадає сезонний пік народжуваності. Дослідники пов’язують це насамперед із тим, що приблизно дев’ять місяців тому припадає грудень — період свят, відпусток і більшої кількості часу, який люди проводять разом.

Чому саме вересень стає місяцем народжень

Соціологи та демографи звертають увагу на сезонність зачаттів. Аналіз народжуваності в Англії показав, що друга половина вересня та початок жовтня належать до періодів із найвищою середньою кількістю народжень. При цьому найбільш популярні дати припадають саме на кінець вересня.

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Одна з головних причин — грудневі та новорічні свята. У цей період люди частіше зустрічаються з рідними та друзями, мають більше вільного часу, відпочивають від роботи й проводять більше часу вдома. Дослідження сезонності репродуктивної поведінки також показують, що культурні та соціальні фактори можуть впливати на частоту зачаттів.

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Водночас пояснення не можна зводити лише до свят. Науковці досліджують також вплив температури, тривалості світлового дня та інших сезонних чинників. Єдиної причини, яка пояснювала б усю сезонність народжуваності, наука не встановила.

Цікаво, що в сучасному суспільстві сезонність поступово змінюється. На народжуваність впливають планування сім’ї, контрацепція, соціальні умови та рішення батьків щодо того, коли саме вони хочуть дитину.

Що говорять езотерики про людей, народжених у вересні

В езотеричних та астрологічних традиціях вересень вважають особливим місяцем, адже змінюється знак зодіаку. Приблизно до 22 вересня Сонце перебуває у Діві, а з 23 вересня починається період Терезів.

Дівам астрологи традиційно приписують уважність до деталей, практичність, організованість, схильність до аналізу та бажання бути корисними іншим. Саме тому вересневих іменинників часто описують як людей, які люблять порядок і прагнуть доводити справи до кінця.

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Тих, хто народився наприкінці вересня, езотерики пов’язують із Терезами. Цьому знаку приписують дипломатичність, любов до гармонії, краси та партнерських стосунків. Вважається, що такі люди особливо цінують справедливість і намагаються уникати зайвих конфліктів.

Звичайно, ці характеристики належать до астрологічних уявлень і не мають наукового підтвердження. А ось сам вересневий сплеск народжуваності — цілком реальне демографічне явище, яке дослідники пояснюють поєднанням соціальних, культурних та сезонних факторів.

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