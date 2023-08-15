Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: основні причини, як правильно варити

Багатьом здається, що потрібно кидати заморожені пельмені саме у киплячу воду. Але насправді так робити неправильно. Чому не можна кидати пельмені в окріп і як правильно їх варити?

Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду

Під час варіння пельменів багато людей стикаються з тим, що вони злипаються, розварюються або мають не такий насичений смак, як хотілося б отримати. Дві основні причини, чому варто все ж не чекати, щоб вода закипіла, є:

продукт розварюється — особливо, якщо ви використовуєте заморожені пельмені, адже їх температура дуже сильно відрізняється від температури води, пельмені відразу починають лопатися і через це розварюватися;

— особливо, якщо ви використовуєте заморожені пельмені, адже їх температура дуже сильно відрізняється від температури води, пельмені відразу починають лопатися і через це розварюватися; пельмені злипаються — після занурення у киплячу воду відбувається склеювання крохмалю, який є на поверхні тіста, тому страва може повністю злипнутися.

Є і деякі поради, які допоможуть вам зварити дійсно смачні пельмені і зберегти їхню соковитість та насичений смак:

перед тим, як кидати заморожені пельмені у воду, спробуйте довести їх до нормальної температури — зробити це можна, якщо замочити продукт у воді на кілька хвилин;

найкраще заморожені пельмені кидати у воду, температура якої не перевищує 50 градусів;

під час варіння додайте трішки холодної води, тоді температура залишиться рівномірною.

Як правильно варити пельмені у каструлі

Як правильно варити пельмені у каструлі / Фото: pixabay.com

Існує певний алгоритм дій, який допоможе вам отримати смачні та соковиті пельмені щоразу, коли ви варитимете їх в каструлі. Для приготування 500 г заморожених пельменів вам знадобляться:

Каструля з 1,5-2 літрами води. Додайте у воду 2-3 лаврових листка, а також 2-3 горошини перцю. Покладіть сіль за смаком. Як тільки вода дійшла до потрібної температури, відразу висипайте до каструлі всі пельмені. Щоб вони не злиплися, важливо постійно перемішувати пельмені. Варять страву до готовності приблизно 5-10 хвилин, а після цього перекидають у друшляк. До пельменів смачно додавати сметану або вершкове масло за смаком.

Можете спробувати приготувати пельмені на пару. Для цього вам знадобиться кілька склянок води. А тривалість приготування страви — 15-20 хвилин. Пельмені їдять відразу після приготування. Для більш насиченого смаку страву посипають чорним меленим перцем, додають майонез, кетчуп чи інші соуси.

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