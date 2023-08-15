Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду: основні причини, як правильно варити

Багатьом здається, що потрібно кидати заморожені пельмені саме у киплячу воду. Але насправді так робити неправильно. Чому не можна кидати пельмені в окріп і як правильно їх варити?
Чому не можна кидати пельмені в киплячу воду
Під час варіння пельменів багато людей стикаються з тим, що вони злипаються, розварюються або мають не такий насичений смак, як хотілося б отримати. Дві основні причини, чому варто все ж не чекати, щоб вода закипіла, є:
- продукт розварюється — особливо, якщо ви використовуєте заморожені пельмені, адже їх температура дуже сильно відрізняється від температури води, пельмені відразу починають лопатися і через це розварюватися;
- пельмені злипаються — після занурення у киплячу воду відбувається склеювання крохмалю, який є на поверхні тіста, тому страва може повністю злипнутися.
Є і деякі поради, які допоможуть вам зварити дійсно смачні пельмені і зберегти їхню соковитість та насичений смак:
- перед тим, як кидати заморожені пельмені у воду, спробуйте довести їх до нормальної температури — зробити це можна, якщо замочити продукт у воді на кілька хвилин;
- найкраще заморожені пельмені кидати у воду, температура якої не перевищує 50 градусів;
- під час варіння додайте трішки холодної води, тоді температура залишиться рівномірною.
Як правильно варити пельмені у каструлі
Існує певний алгоритм дій, який допоможе вам отримати смачні та соковиті пельмені щоразу, коли ви варитимете їх в каструлі. Для приготування 500 г заморожених пельменів вам знадобляться:
- Каструля з 1,5-2 літрами води.
- Додайте у воду 2-3 лаврових листка, а також 2-3 горошини перцю.
- Покладіть сіль за смаком.
- Як тільки вода дійшла до потрібної температури, відразу висипайте до каструлі всі пельмені.
- Щоб вони не злиплися, важливо постійно перемішувати пельмені.
- Варять страву до готовності приблизно 5-10 хвилин, а після цього перекидають у друшляк.
- До пельменів смачно додавати сметану або вершкове масло за смаком.
Можете спробувати приготувати пельмені на пару. Для цього вам знадобиться кілька склянок води. А тривалість приготування страви — 15-20 хвилин. Пельмені їдять відразу після приготування. Для більш насиченого смаку страву посипають чорним меленим перцем, додають майонез, кетчуп чи інші соуси.
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