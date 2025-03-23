Чому не можна кидати пельмені в окріп: це треба запам’ятати раз і назавжди

Часто трапляється так, що замість апетитних варених пельменів виходить липка маса. А секрет насправді досить простий: треба забути про варіння в окропі.

Більшість людей за звичкою кидають заморожені пельмені в киплячу воду, думаючи, що так потрібно варити цю страву. Однак професійні кухарі не рекомендують так робити, бо це пряма дорога до кулінарної катастрофи, і ось чому.

Як правильно варити пельмені: чому їх у жодному разі не можна кидати в окріп

Вся справа в тому, як говорять професійні кулінари, що різкий перепад температури згубний для ніжного тіста. Заморожені пельмені, потрапляючи в окріп, згодом перетворюються на липку масу. Зовнішній шар миттєво нагрівається, а начинка залишається крижаною. У результаті тісто розривається, випускаючи сік, і пельмені розвалюються, що псує смак та зовнішній вигляд страви.

До того ж, окріп активує крохмаль на поверхні пельменів, перетворюючи їх на липку грудку. Розділити їх стає практично неможливо, і страва втрачає свою привабливість.

То як же правильно варити пельмені, щоб вони вийшли соковитими, цілими й апетитними? Треба назавжди забути про окріп і дотримуватися кількох простих рекомендацій від професійних кухарів.

Холодний початок. Опускайте заморожені пельмені в холодну чи теплу воду. Це дасть змогу тісту рівномірно прогрітися, тому воно під час варіння не розірветься.

Опускайте заморожені пельмені в холодну чи теплу воду. Це дасть змогу тісту рівномірно прогрітися, тому воно під час варіння не розірветься. Повільний вогонь. Доведіть воду до кипіння на повільному чи помірному вогні, постійно помішуючи пельмені. Так вони рівномірно варитимуться і не злипатимуться.

Доведіть воду до кипіння на повільному чи помірному вогні, постійно помішуючи пельмені. Так вони рівномірно варитимуться і не злипатимуться. Соняшникова олія. Додайте у воду трохи рослинної олії – 1-2 столові ложки на каструлю. Олія покриє пельмені тонкою плівкою, запобігаючи їхньому злипанню.

Додайте у воду трохи рослинної олії – 1-2 столові ложки на каструлю. Олія покриє пельмені тонкою плівкою, запобігаючи їхньому злипанню. Не можна переварювати. Пельмені варто варити 7-10 хвилин після закипання води, залежно від розміру і типу. Їх не можна переварювати, щоб вони були смачними й соковитими.

Подавайте приготовані пельмені з улюбленими соусами – сметаною, майонезом, кетчупом, додавши трохи вершкового масла.

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