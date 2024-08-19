Чому не можна ламати спагеті перед варінням: мало хто здогадується

Спагеті – один з найпопулярніших видів макаронів. Але часто під час приготування страв з ними люди припускаються однієї важливої помилки.

Доволі часто українці перед варінням спагеті розламують їх навпіл або на ще менші частини. Але такий трюк італійці точно не оцінили б, адже робити так не можна.

Насамперед ламати спагеті перед варінням не варто тому, що пізніше вам буде доволі важко їсти їх короткими. Коли вони довгі, то з легкістю намотуються на виделку. В Італії спагеті їдять одночасно виделкою і ложкою. На виделку вироби намотують, а ложку тримають так, щоб соус з них не капав на одяг. А якщо ці макаронні вироби розламати перед приготуванням, то їсти їх у такий спосіб вже не вдасться.

Але це зовсім не основна причина, чому вам варто припинити ламати спагеті перед приготуванням. Виявляється, макаронні вироби після ламання повністю змінюють свої текстуру, смак і насиченість. Як результат, вони можуть стати іншої форми або зовсім переваритися.

Через порушення цілісності спагеті крохмал починає виділятися більш прискорено, а тому існує ризик, що гарнір злипнеться під час приготування і матиме зрештою неапетитний вигляд.

В Італії існує і цікавіша причина, чому тут ніколи не ламають спагеті. В країні є багато повір'їв та народних прикмет, які пов'язані з цим продуктом. Так, наприклад, італійці впевнені, якщо навіть випадково розламати спагеті, це може накликати біду на всіх членів родини. А ось коли хтось ламає спагеті навмисно, то така людина хоче наврочити людям, для яких готує цю страву.

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