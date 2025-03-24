Чому не можна рвати первоцвіти: чи дійсно карають за букетик весняних квітів

Олексій Василюк, керівник громадської організації “Українська природоохоронна група”, поділився з “УП Життя” причинами, чому не варто зривати ранньоквітучі рослини, яке покарання загрожує за таку діяльність і яке значення ці рослини мають для екології.

Чи загрожує первоцвітам зникнення

Первоцвіти – це загальна народна назва для рослин, які розцвітають серед зими або на початку весни. Загалом існує понад 40 таких видів. Однак є й квітка під назвою "первоцвіт весняний", що розцвітає пізніше, у квітні-травні, і її не використовують для складання букетів.

Олексій Василюк зазначає, що не всі ранньоквітучі рослини занесені до Червоної книги, але це не дає підстав для їхнього збирання. Проте більшість видів, які зазвичай використовують для букетів, занесені до цього переліку.

Первоцвіти, які занесені до Червоної книги України:

білоцвіт весняний (геофіт);

підсніжник: білосніжний, складчастий, Ельвеза;

пізньоцвіт трилистий (анкарський);

рястка: відігнута, гірська;

тюльпан: двоквітковий, запашний, Біберштейна;

шафран: сітчастий, вузьколистий (су́зський), банатський, Гейфеля (карпатський), Пуріня;

брандушка різнобарвна;

собачий зуб (еритроній);

цикламен коський (Кузнецова);

рябчик шаховий;

оставник одеський (гімносперміум);

гадюча цибулька гроноподібна;

черемша (цибуля ведмежа).

Чому первоцвіти зникають

Олексій Василюк пояснює, що головною причиною зникнення первоцвітів є діяльність людини. Також на їхню чисельність впливає поширення інвазійних рослин, таких як амброзія, що витісняють місцеві види.

Інша причина – це спалювання трави та оранка земель, що призводить до повного знищення рослин. Наприклад, після оранки на цих ділянках не залишається нічого живого.

Окрім того, зривання квітів також негативно позначається на збереженні первоцвітів. Багато людей помилково вважають, що якщо залишити цибулину, це не шкодить рослині. Насправді, цибулини без листя не можуть накопичувати енергію для наступного року. Також зривання квітів заважає рослинам розмножуватися насінням.

Чому заборонено продавати та купувати первоцвіти

Чому не можна рвати первоцвіти: штрафи в Україні / Фото: Unsplash

Як повідомили в Державній екологічній інспекції, в Україні за купівлю та продаж квітів, занесених до Червоної книги, накладаються штрафи від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн, а також конфіскація рослин.

Які наслідки чекають на порушників

За зривання червонокнижних рослин передбачено штраф: від 510 грн до 850 грн для громадян та від 850 грн до 1,4 тис. грн для посадових осіб, із конфіскацією квітів (ст. 90 КУпАП); За незаконну купівлю та продаж первоцвітів штраф варіюється від 510 грн до 1,7 тис. грн (ст. 88-1 КУпАП); За незаконні дії з рослинами, що ростуть на території природно-заповідного фонду або охороняються міжнародними угодами України, покарання – від 1,7 тис. грн до 3,7 тис. грн, з конфіскацією рослин (ч. 2 ст. 88-1 КУпАП);

За кожен незаконно зірваний екземпляр червонокнижної рослини передбачена компенсація за її знищення.

Розмір компенсації залежить від регіону та виду рослини і коливається від 30 до 62 грн. Наприклад, за черемшу, шафран чи підсніжник доведеться заплатити від 31 до 62 грн, а за сон-траву – від 37 до 62 грн.

Екоінспектори підкреслюють, що торгівля первоцвітами, їхня купівля та продаж, є порушенням законодавства України, зокрема законів "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ", "Про охорону навколишнього середовища України" та інших нормативно-правових актів.

З метою боротьби зі знищенням та незаконним продажем первоцвітів в Україні від середини лютого розпочалася спеціальна "Операція первоцвіт", яка триватиме до 15 травня. Це серія рейдів екоінспекції у співпраці з Національною поліцією по точках продажу цих рослин.

"Якщо ви стали свідком порушення закону – знищення популяції первоцвітів, їх збирання для букетів чи продажу – негайно повідомте правоохоронців за номером 102! Купуючи первоцвіти, ви підтримуєте квіткових браконьєрів і стаєте співучасником злочину", – зазначають в екоінспекції.

Експерт пояснює, що продавці не обмежуються збиранням рослин з одного лісу. Вони організовують цілу мережу: окремі люди збирають великі партії рослин, потім їх пакують у ящики та доставляють до міст, де ці ящики розподіляються серед торговців. Багато хто купує первоцвіти гуртом за нижчою ціною, щоб потім перепродати їх за вищою.

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