Чому не можна складати шкарпетки одна в одну: як це пов’язано з фінансовими труднощами

За народними прикметами складання шкарпеток у такий спосіб може накликати проблеми із грошима.

Розповідаємо, як треба складати й носити шкарпетки, щоб не мати фінансових негараздів, посилаючись на ресурс "Главред".

Як треба складати шкарпетки, щоб не мати проблем із грошима: народні прикмети

Окрім того, що шкарпетки не можна складати одна в одну, їх також не варто скручувати. Треба виділити для них окреме місце й обережно складати туди. Завдяки цьому можна не турбуватися про нестачу грошей, вони завжди будуть. Інакше, як говорять експерти з езотерики, можна спровокувати ризик фінансового хаосу в житті.

Також рекомендовано ніколи не вдягати шкарпетки з дірками. Бо за народними прикметами через дірки витікатимуть гроші. Усі діряві речі необхідно зашивати чи спалювати. Не слід викидати старі шкарпетки на смітник, бо в них деякий час тримається енергетика власника. А якщо діряві шкарпетки спалити, то можна залучити у свій дім щастя й достаток.

А ще не можна ходити по будинку босоніж, бо ця безневинна звичка може накликати тотальне безгрошів’я. Тому езотерики радять завжди ходити вдома в шкарпетках. А щоб талан супроводжував усе життя, одягайте їх із лівої ноги.

Експерти рекомендують уникати нині модної тенденції – носіння шкарпеток різного кольору. В іншому випадку власника різнокольорових шкарпеток переслідуватимуть невдачі та різноманітні труднощі. А згідно народних прикмет носіння різних шкарпеток накликає плітки та брехню з боку інших людей.

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