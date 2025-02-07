Чому не можна смажити на подряпаній сковорідці: про це практично ніхто не знає

Йдеться про посуд із антипригарним покриттям. Якщо смажити на сковорідці з пошкодженим тефлоном, це може бути вкрай небезпечно для здоров’я.

Якщо тефлонова сковорідка дуже довго служила вам, але на ній з’явилися подряпини, то краще не користуватися нею. Бо наслідки можуть бути вкрай непередбачуваними і навіть небезпечними для здоров’я. Розповідаємо, чому не можна смажити на сковорідці з пошкодженим антипригарним покриттям.

Чому не можна готувати на подряпаній тефлоновій сковорідці

Науковці провели дослідження і встановили, що тефлонова антипригарна сковорідка з подряпинами може виділяти тисячі частинок пластику, і це лише з однієї подряпини. Якщо їх буде більше, то відповідно небезпечних частинок ставатиме на тисячі більше. Про це пише Science of The Total Environment. Науковці досі проводять дослідження на цю тему. Однак вже напевно відомо про шкоду, якій піддаються ті, хто готує на улюбленій сковорідці з пошкодженим тефлоном.

У ході дослідження вчені виявили, що мікрочастинки тефлонового пластику та мікропластик важче відстежити, ніж інші типи пластику. Тому експерти застосували раманівську спектроскопію – це діагностика, яка створює зображення з високою деталізацією і використовується, щоб відсканувати кілька тефлонових поверхонь, що були подряпані. За допомогою діагностичного знімку науковці виявили, що лише одна подряпина або пошкоджена ділянка поверхні на сковороді з антипригарним покриттям може вивільнити понад 9 тисяч пластикових часточок.

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