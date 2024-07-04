Чому не можна тримати дверцята пральної машинки відкритими: це треба запам’ятати раз і назавжди

Багато хто відкриває їх, щоб барабан висохнув, але так робити не варто, і ось чому.

Ми постійно після прання залишаємо дверцята пральної машинки відкритими, щоб усередині було сухо. Вважається, що так барабан швидше сохнутиме, це запобігатиме появі плісняви та неприємного запаху. Але це не зовсім так.

Чому не варто залишати дверцята пральної машинки відкритими

Тут є декілька причин.

Дверцята захищають барабан від бруду, пилу та вологи. Якщо залишати їх відкритими, то може з’явитися пліснява, різноманітні грибки та бактерії.

Дверцята можуть провиснути, що значно скоротить строки експлуатації побутового приладу.

Взагалі, немає сенсу залишати пралку відчиненою, адже вентиляція барабана вже передбачена виробником.

Як правильно доглядати за пральною машинкою, щоб вона довше працювала

Варто періодично очищати фільтр побутового приладу від ворсу, шерсті та іншого бруду, який у ньому накопичується.

Механічний перемикач програм необхідно обертати лише за годинниковою стрілкою, так механізм служитиме значно довше.

Періть кілька разів поспіль. Машинці треба дати перепочити – це звичайнісінький міф. Насправді, якщо прати кілька разів поспіль, прилад зберігатиме тепло, йому не треба буде знову нагріватися. Це значно заощадить витрату електроенергії.

Після кожного прання треба мити барабан та гумовий ущільнювач.

Очищайте відсіки для порошку та кондиціонеру після трьох прань. Якщо цього не робити, на задніх стінках відсіків утворюватиметься пліснява та неприємний запах.

Не можна перевантажувати машинку. Фахівці рекомендують заповнювати барабан для безпечного та ефективного прання на 2/3.

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