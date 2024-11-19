Чому не можна віджимати пакетик у чашку після заварювання чаю

Заварювання чаю в пакетиках – справа для нас легка та звична, однак є кілька правил, яких варто дотримуватися, щоб напій вийшов смачним та ароматним.

Не всі знають про один важливий нюанс у процесі заварювання чаю. А саме, не рекомендується віджимати пакетик у чашку після заварювання чаю, і ось чому.

Чому не варто віджимати чайний пакетик у чашку: поради експертів

Чай після заварювання віддає рідині значну частку дубильних речовин. У невеликій кількості вони не шкодять здоров’ю, навпаки, збадьорюють та піднімають настрій.

А якщо віджимати пакет до останньої краплини, у воду потрапить значна частка цих сполук, що вкрай шкідливо для організму. До того ж, чай втратить свої смакові властивості, стане гірким та несмачним. Тому після заварювання пакетик чаю варто витягувати без віджимання.

Як правильно заварювати чай у пакетиках

Щоб смак та аромат напою були довершеними, варто під час заварювання не занурювати пакетик у воду по кілька разів. Залиште його у чашці з окропом на 3-4 хвилини, за цей час чай віддасть свій смак і повністю розкриє аромат. Потім дістаньте пакетик, не слід тримати його довше чи віджимати, це зіпсує напій.

Щоб приготувати смачний чай, вибирайте великі пакетики. Таким чином чайне листя повністю розкриється й добре завариться. Якщо є така можливість, купуйте чай у шовкових та нейлонових пакетиках, тоді напій буде мати неперевершений смак та аромат.

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