Хата чи будинок, "холостяк" чи парубок, заміжня жінка чи одружена: говоримо українською правильно

Яке слово потрібно вживати замість "холостяк", як краще заміжня жінка чи одружена

Яке слово використовувати замість "холостяк"

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко зазначив, що в українській мові такого слова як "холостяк" немає у словниках, "його немає навіть у славетному словнику Грінченка", тому неправильно його використовувати.

Замість нього можна використовувати милозвучний відповідник - "одружений" чи "неодружений". "Здавна неодруженого чоловіка в Україні називають парубком, а чоловіка старшого віку – старим парубком", – розповів учитель.

Як правильно казати "заміжня" жінка чи "одружена"

Як зазначає мовознавець, "У нашій мові є слова заміжня жінка та одружена, і вони синоніми. Щоправда, у діловому мовленні, наприклад, в анкеті краще написати одружена чи неодружена, а не заміжня".

Як краще сказати "сім'я" чи "родина", "дім" чи "будинок"

Використовуючи ці слова українці часто сумніваються, як правильно. Олександр Авраменко пояснив, що сім’я і родина та дім і будинок є словами-синонімами. Кожний з нас сам має право обирати, яке з них використати у тому чи іншому випадку.

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