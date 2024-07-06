Чому не можна їсти вишні з кісточками: чи дійсно вони отруйні

Всередині вишень містяться кісточки, які люди найчастіше випльовують під час вживання ягід. Але це не лише тому, що вони тверді.

Про те, чим шкідливі вишневі кісточки, написали в декількох виданнях. Зокрема, в Poison Control, Healthline та School of Food Science & Nutrition. Чи дійсно їхнє проковтування настільки небезпечне?

Кісточки деяких фруктів, зокрема і вишень, містять в собі хімічну речовину під назвою амигдалін. Коли вона потрапляє до тонкого кишківника, то фермент бета-глюкоронідаза перетворює її на ціанистий водень.

Звичайно, ціанистий водень надзвичайно небезпечний для людини. Насамперед, він перешкоджає транспортуванню кисню, може пошкоджувати деякі органи, зокрема, мозок, легені, серце. Ціанід також може призводити до раптової втрати свідомості, припинення кровопостачання життєво важливих органів, судом. Однак, звичайно, ступінь тяжкості симптомів залежить від того, яка кількість речовини потрапила до організму. Тобто, скільки кісточок вишні було з'їдено.

Ціанідами людина може отруїтися через вишні тоді, коли розжує чи подрібнить кісточку перед ковтанням. Тільки за цих умов вивільняється амигдалін. Токсичність ціаніду виникає тоді, коли в людському організмі його доза становить 0,5-3,5 мг на 1 кг ваги тіла. Тобто для середньої людини це 30-240 мг ціаніду.

А з 1 г амигдаліну виділяється приблизно 0,01 - 1,1 мг ціаніду. Звичайно, кількість амигдаліну в кісточках може варіюватися в залежності від фруктів та ягід. Але навіть у вишні, яка була вирощена в одному регіоні цієї речовини може бути більше, ніж у вишні, що виросла в іншому регіоні.

Вчені стверджують, що в одній кісточці вишні приблизно 3,9 мг амигдаліну на грам плоду. Тому отруєння ціанідами можна отримати вже після вживання (розжовування і ковтання) 7-9 кісточок цієї ягоди.

Що робити, якщо проковтнули кісточку вишні

Насамперед, варто заспокоїтися. Зазвичай, якщо проковнути 1-2 кісточки, нічого не трапиться. Малоймовірно, що людина перед ковтанням розжувала тверде ядро чи навмисно проковнула багато кісточок. Хоча у дитини велика кісточка може викликати задуху, непрохідність кишківника. В такому разі слід одразу звернутися до лікаря.

Цілу кісточку організм просто не зможе перетравити. А тому вона пройде через шлунково-кишковий тракт і виведеться разом з калом. Небезпечним для організму може бути ретельно розжовування великої кількості кісточок вишні.

Ось, які симптоми виникають в такому разі:

подразнення шкіри та очей;

головний біль;

нудота;

посиніння губ, ясен, шкіри через нестачу кисню;

сплутаність свідомості;

проблеми з ходьбою;

ураження печінки;

пришвидшене чи утруднене дихання;

судоми;

серцева аритмія;

зупинка серця.

Якщо у вас виникла підозра, що ваша дитина могла розжувати і проковтнути кісточку вишні, спостерігайте, чи не з'являться симптоми, а тоді одразу викликайте лікаря. Кісточки вишні, черешні та інших фруктових краще випльовувати.

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