Чому не можна їсти з ножа: що про це кажуть народні прикмети та езотерики

Напевно кожен з нас не раз чув у дитинстві фразу: "Не їж з ножа — злим будеш". Чому так?

Звичайно, не будемо сперечатися, що ніж — предмет небезпечний. Особливо, якщо він у руках в дитини. Всього лише один невірний рух може мати сумні наслідки. Так як в давнину існували ще й проблеми з гігієною, ліками та медициною в цілому, не дивно, що їсти з ножа заборонялося. Все це робили більше з міркувань безпеки.

Але народні прикмети також вказують, що любителі їсти з ножа можуть зіткнутися з іншими проблемами. Заборона передавалася з покоління в покоління. Отже, давайте розглянемо, чому ж не можна їсти з ножа.

Прикмета, що буде якщо поїсти з ножа

Станете злими. Напевно, це найбільш популярна причина. За часів давніх слов'ян з ножа їли лише непрохані гості з далеких земель, яких не дуже полюбляли мирні місцеві жителі. Тому й вважалося, що такі дії можуть спричинити злість, зробити людину жорстокою та агресивною.

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Подурнішаєте. Здавна вважалося, якщо людина їсть з ножа, то вона наче "відрізає шматок розуму". Схожа народна прикмета була пов'язана з тим, щоб зашивати голкою одяг на собі.

Чоловік зіп'ється. Кажуть, якщо жінка полюбляє їсти з ножа і облизувати його, то чоловік почне прикладатися до пляшки. Достеменно невідомо, звідки ростуть ноги у цього повір'я, але воно було досить поширеним серед наших предків.

Можна продірявити свою ауру. На думку сучасних езотериків, якщо їсти з ножа, можна пошкодити захисне біополе. При чому, чим триваліший контакт з гострим предметом, тим сильніше буде пошкоджена аура. Через такі діри витікає життєва енергія, а злі сили отримують змогу заволодіти душею.

Хворітиме серце. Езотерики часто стверджують, що проблеми з серцем і навіть інфаркти, це наслідки звички їсти з ножа. В давнину взагалі заборонялося піднімати з землі гострі предмети, адже їх часто використовували в магічних ритуалах.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.