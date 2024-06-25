Чому не можна заливати чай окропом: розкриваємо всі секрети ідеального заварювання

Чай — улюблений напій багатьох українців. Однак, мало хто задумується про те, що неправильна температура води під час заварювання повністю його псує.

Через окріп смак та аромат чаю можуть бути повністю зіпсовані. А ще неправильна температура води позбавляє напій його основних корисних властивостей.

За якої температури заварювати чай

Чайне листя, особливо, якщо це білий чи зелений чай, відрізняється дуже тонкою і ніжною структурою. Через заварювання його окропом вона руйнується, тому аромат і смак напою погіршуються.

Також через високу температуру руйнуються ефірні олії, що відповідають за тонкий чайний аромат, напій стає неприємним і гірким на смак. Спеціалісти стверджують, що оптимальною температурою води є 70-80 градусів за Цельсієм для зеленого чаю і 60-70 градусів для білого.

Чорний чай можна спокійно заварювати за температури 90-95 градусів. Улун найкраще заварюється за температури 80-90 градусів. Тоді напій розкриває весь всій екзотичний смак та аромат.

Чому не можна заварювати окропом чай

В чаї міститься чимало корисних речовин, особливо антиоксидантів, вітамінів, амінокислот. Якщо заварювати напій окропом, більшість цих компонентів руйнуються. Наприклад, потужними антиоксидантами є катехіни, які за високої температури вже не діють. Чай позбавляється частини своїх корисних властивостей.

Регулярне вживання надто гарячого чаю також може негативно вплинути на здоров'я. Згідно з думкою вчених, пиття будь-яких гарячих напоїв може збільшити ризик появи раку стравоходу. Адже висока температура пошкоджує слизову оболонку, чим призводить до запальних процесів. Тому завжди давайте чаю охолонути перед тим, як його вживати.

Також важливу роль грає не лише температура, але й час заварювання. Так, наприклад, зелений чай потрібно заварювати близько 2-3 хвилин, білий від 3 до 5 хвилин, чорний 4-5 хвилин, а улун 3-4 хвилини. Якщо заварювати надто довго, напій стане гірким.

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