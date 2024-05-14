Чому не можна запускати кілька циклів прання поспіль: які повині бути інтервали між ними

Багато хто не приділяє особливої уваги інструкції з експлуатації техніки після придбання нової пральної машини. І дійсно — що тут складного? Натиснути кілька кнопок і запустити прання. Але насправді легковажне поводження з такою технікою може призвести до проблем.

Існує чимало факторів, які впливають на ефективність та надійність роботи пральної машини. Але основний з них пов'язаний саме з правильною її експлуатацією. Звичайно, від ламання не застрахована навіть найдорожча техніка, але через необачність або неправильний догляд, термін служби машинки значно зменшується.

Постійне навантаження, дрібні предмети, що були забуті у кишенях одягу, жорстка вода, сидіння на пральній машині — все це згодом може стати причиною майбутньої проблеми.

Часта експлуатація, як от запускання повторного циклу прання одразу після закінчення першого, також завдає шкоди вашій пральній машині. Чому це небезпечно?

Згідно зі статистикою, середня пральна машина-автомат з фронтальним завантаженням здатна працювати без ламання та ремонту до 15 років. Звісно, це лише за умов правильного догляду та дбайливої експлуатації (не більше 4-5 циклів прання на тиждень). Звичайно, в житті трапляються різні ситуації. І буває, що потрібно прати безперервно.

Але важливо запам'ятати, пральні машини, які працюють без перерви, виходять з ладу значно частіше за інших. І ця закономірність була доведена багаторічним досвідом майстрів з ремонту техніки. А головна небезпека повторного циклу прання полягає у тому, що деякі деталі пральної машини, на "плечі" яких лягає основне навантаження, перегріваються. Першими, зазвичай, виходять з ладу насос для зливання і нагрівальний тен, іноді також двигун. Після такого ремонт машини влетить у копійочку.

Скільки часу повинно пройти між циклами прання

Існує безліч думок з цього приводу. Дехто вважає, що вистачить і 20-хвилинної перерви, тоді як інші рекомендують зачекати не менше 2 годин. Однак більшість експертів все ж згодні, що будь-яка перерва між циклами прання є обов'язковою. Фахівці радять запускати пральну машину не частіше 1-2 разів на день. Так вона буде працювати ефективно і довго.

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