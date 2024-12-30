Чому не можна зливати рідину з банок із горошком: про це варто знати кожній господині

Консервований горошок – це один із основних інгредієнтів багатьох салатів, які господині готують до новорічного столу.

Мало кому відомо, та розсіл горошку може бути так само корисним, як і сам продукт. Однак більшість людей просто зливають його в раковину, не знаючи про цінність цієї рідини. Розповідаємо, чому не можна зливати розсіл з банок із консервованим горошком, посилаючись на ресурс "РБК-Україна".

Що цінне міститься в розсолі консервованого горошку

Насправді, цей розсіл має кілька важливих функцій. Він допомагає зберігати консервований продукт свіжим упродовж тривалого часу. До того ж, рідина містить купу вітамінів і мінералів – вітамін C, вітаміни групи B, калій, магній, які виділяються з горошку під час термічної обробки та консервації. Деякі професійні кухарі використовують цей розсіл для приготування супів та різноманітних соусів до салатів, пасти та м’яса.

Чому не можна зливати рідину з банки з горошком

Експерти зазначають, що розсіл містить до 30% поживних речовин, які віддає горошок під час консервації. Тож, якщо ви зливаєте рідину, то позбавляєте себе частини корисних мікроелементів.

Окрім того, розсіл консервованого горошку можна додавати до супів, тоді вони матимуть більш насичений смак. Також він чудово підходить для приготування соусу до пасти, салатів та м’яса.

У веганській кулінарії розсіл консервованого горошку часто використовують для заміни яєць у різноманітній випічці.

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