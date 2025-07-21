Чому не можна дарувати годинник: цікаві факти та забобони

Чому не можна дарувати годинник / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, чому ж годинник викликає настороженість, і що в ньому такого особливого, що люди не хочуть його дарувати навіть близьким.

Символ завершення відносин

Вважається, що подарований годинник «відраховує час» до розлуки. Цей міф походить з Китаю, де вручення годинника, особливо механічного, асоціюється з кінцем життєвого шляху, завершенням дружби та близьких стосунків. Про це пише ресурс «Запоріжжя 24». За давнім повір’ям подарований годинник начебто запускає зворотний відлік до розриву стосунків, сварки чи навіть смерті. Саме тому китайці ніколи не дарують годинники на весілля, дні народження чи річниці.

Нагадування про плинність часу

Хоча ми не завжди усвідомлюємо це, однак годинник символізує незворотність часу та швидкоплинність життя. Людині, яка перебуває у складному емоційному стані, такий подарунок може нагадувати про старіння, даремно витрачену молодість чи нездійснені мрії. Тому навіть без містичних підтекстів, годинник іноді несе емоційне навантаження, яке замість радості викликає тривогу та сум.

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Як обійти прикмету

У сучасному світі багато хто вибирає практичні подарунки, і годинник залишається одним із найпопулярніших варіантів. А щоб нейтралізувати негатив, дарувальники вдаються до старого способу — отримують «викуп» у вигляді монетки. Людина, яка отримує подарунок, повинна віддати символічну суму, наприклад, гривню чи 50 копійок. Такий обмін перетворює подарунок на придбаний товар, знімаючи негативну енергетику.

Коли все ж таки можна подарувати годинник

Якщо людина сама попросила такий подарунок.

Якщо ви купили годинник разом, і це частина спільної покупки.

Якщо ви вручили годинник із добрими побажаннями, жартами чи приємним спогадами.