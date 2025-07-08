Чому не можна дарувати жінкам хустки: цю прикмету краще не ігнорувати

Чому не можна дарувати жінкам хустки / © www.freepik.com/free-photo

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Деякі подарунки можуть мати негативні наслідки, якщо не зважати на давні прикмети. В українській культурі та багатьох інших традиціях існують речі, які не рекомендується дарувати жінкам, особливо на важливі події. Одним із таких заборонених подарунків є хустка. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Чому не варто дарувати жінці хустку

Наші предки вважали, що хустка — це символ, прощанням, втрати та самотності. Подарована жінці хустка асоціюються з печаллю, розлукою та тугою. Це особливо важливо враховувати, якщо йдеться про подарунок на день народження, річницю чи на знак примирення. У таких випадках хустка може накликати холод у стосунках і навіть матеріальні негаразди.

Носова хустинка на подарунок також має негативне значення. Вона уособлює хвороби, сльози, втрати, а в деяких країнах, наприклад, в Іспанії, дарування хустки символізує відмову або прощання.

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Що ще не можна дарувати жінкам

Гострі предмети — ножі та ножиці. У фольклорі вони уособлюють розриви та сварки. Дарувати навіть кухонний ніж — це до конфлікту. Щоб нейтралізувати негатив, такий подарунок можна «викупити» за символічну суму.

Годинник — це символ відліку часу, розставання чи кінця стосунків. Дарувати його жінці — до розлуки чи емоційного віддалення.

Шкарпетки та взуття. Такі речі асоціюються з дорогами та розлуками. За народними прикметами людина, яка отримає взуття в подарунок, може невдовзі піти з життя дарувальника.

Подароване дзеркало — до самотності, тривожних думок та негативної енергії. Особливо не рекомендують дарувати його молодим жінкам, які шукають внутрішню рівновагу.

Перли та білі камені. Перли уособлюють сльози та печаль, особливо в особистому житті. Біле каміння — до розчарування, емоційної нестабільності чи навіть розриву.

Свічки, рушники й темні хустки. Такі речі можуть притягувати журбу, хвороби та втому. У народній традиції вони асоціюються з жалобою, особливо якщо подаровані в період душевної чи життєвої кризи.