ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
2 хв

Чому не можна дарувати жінкам хустки: цю прикмету краще не ігнорувати

Які подарунки вважаються забороненими та чим вони можуть загрожувати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому не можна дарувати жінкам хустки

Чому не можна дарувати жінкам хустки / © www.freepik.com/free-photo

Деякі подарунки можуть мати негативні наслідки, якщо не зважати на давні прикмети. В українській культурі та багатьох інших традиціях існують речі, які не рекомендується дарувати жінкам, особливо на важливі події. Одним із таких заборонених подарунків є хустка. Про це пише ресурс «РБК-Україна».

Чому не варто дарувати жінці хустку

Наші предки вважали, що хустка — це символ, прощанням, втрати та самотності. Подарована жінці хустка асоціюються з печаллю, розлукою та тугою. Це особливо важливо враховувати, якщо йдеться про подарунок на день народження, річницю чи на знак примирення. У таких випадках хустка може накликати холод у стосунках і навіть матеріальні негаразди.

Носова хустинка на подарунок також має негативне значення. Вона уособлює хвороби, сльози, втрати, а в деяких країнах, наприклад, в Іспанії, дарування хустки символізує відмову або прощання.

Що ще не можна дарувати жінкам

  • Гострі предмети — ножі та ножиці. У фольклорі вони уособлюють розриви та сварки. Дарувати навіть кухонний ніж — це до конфлікту. Щоб нейтралізувати негатив, такий подарунок можна «викупити» за символічну суму.

  • Годинник — це символ відліку часу, розставання чи кінця стосунків. Дарувати його жінці — до розлуки чи емоційного віддалення.

  • Шкарпетки та взуття. Такі речі асоціюються з дорогами та розлуками. За народними прикметами людина, яка отримає взуття в подарунок, може невдовзі піти з життя дарувальника.

  • Подароване дзеркало — до самотності, тривожних думок та негативної енергії. Особливо не рекомендують дарувати його молодим жінкам, які шукають внутрішню рівновагу.

  • Перли та білі камені. Перли уособлюють сльози та печаль, особливо в особистому житті. Біле каміння — до розчарування, емоційної нестабільності чи навіть розриву.

  • Свічки, рушники й темні хустки. Такі речі можуть притягувати журбу, хвороби та втому. У народній традиції вони асоціюються з жалобою, особливо якщо подаровані в період душевної чи життєвої кризи.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie