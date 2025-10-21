Чому не варто роздавати кабачки: народні прикмети / © unsplash.com

Проте мало хто знає, що здавна існує повір’я: роздавати кабачки — погана прикмета. Чому ж наші предки ніколи не ділилися цими овочами й чого остерігалися — читайте далі.

Згідно з народними уявленнями, якщо віддати кабачки з дому, то вже наступного року врожай може бути мізерним. Більше того — за повір’ям, разом із кабачками людина віддає власну енергію добробуту, тому в домі починають виникати негаразди: справи йдуть шкереберть, з’являються непередбачені труднощі, дрібні сварки й фінансові втрати.

Якщо ж плоди справді нікуди подіти, краще продати їх хоча б за символічну суму — тоді енергетичний баланс нібито збережеться. Та все ж не варто легковажно розкидатися таким цінним овочем.

Кабачки чудово зберігаються, їх можна заморозити, висушити або приготувати безліч смачних і поживних страв — від ніжних оладок і ароматної запіканки до домашньої ікри, рагу чи фаршированих кабачків, запечених у духовці.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.