289
1 хв

Чому не можна дивитися на похорон через вікно

За народними повір’ями, спостерігання за похороном через вікно може привернути хвороби.

Віра Хмельницька
Похорони – це емоційно важкий момент, і спостереження за ними може викликати тривогу

Похорони — це емоційно важкий момент, і спостереження за ними може викликати тривогу / © Pixabay

У народі кажуть, що в жодному разі не можна спостерігати за похороном через вікно, бо нібито можна накликати біду.

Священник Православної церкви України Олексій Філюк пояснив, чому не варто спостерігати за похоронною процесією через вікно.

Він наголошує, що головна причина, чому не варто дивитися на похорон через вікно, — це елементарна неповага до померлого.

«Якщо проводжаємо, наприклад, діда Олексія, який прожив 95 років, працював, трудився, то треба вийти й провести людину в останню путь. Бо чого дивитися через вікно? Це вияв неповаги до померлих», — зазначив священник Олексій.

Водночас він підкреслив, що забобони не мають жодного християнського чи логічного підґрунтя.

Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

289
