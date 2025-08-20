ТСН у соціальних мережах

Чому не можна гладити чужих собак і як це робити безпечно

Собаки люблять увагу, але не завжди дотики. Експерти розповіли, як правильно гладити чотирилапих і яких помилок варто уникати.

Собака

Собака / © Pixabay

Собаки — невід’ємна частина нашого життя. Більшість людей, побачивши пухнастого чотирилапого, одразу хочуть його погладити. Та експерти попереджають: навіть власні улюбленці не завжди готові до дотиків, а спроби контакту з незнайомими собаками можуть завершитися агресією або травмою.

Про це пише PET Book.

Ветеринарка і фахівчиня із поведінки тварин Барбара Шьонінг наголошує: чужу собаку без дозволу чіпати не варто.

«Я не знаю, чи сприйме незнайома собака дотик як загрозу, чи злякається і відреагує агресивно», — пояснює експертка.

Навіть якщо тварина підходить у парку й проявляє цікавість, це не означає, що вона хоче, аби її гладили. За словами кінологині Юстини Лемпе, собаки часто просто досліджують простір. У такому разі краще дозволити їй обнюхати руку й відійти.

Як реагувати, якщо вашого собаку гладять без дозволу

Багато власників стикаються з ситуацією, коли незнайомі люди намагаються погладити їхню тварину. Барбара Шьонінг радить ввічливо сказати: «Моя собака не любить, коли її гладять». Якщо це не подіє, можна навіть пожартувати: «У неї блохи» чи «Вона кусається».

Кінолог Рене Лучик вважає таку «білу брехню» цілком прийнятною, адже вона може захистити і собаку, і людину.

Сигнали, що собака хоче або не хоче ласки

Правильне спілкування з собакою починається з уміння читати її мову тіла.

  • Якщо пес розслаблений, морда спокійна, він притискається до господаря чи сам шукає контакт — це добрий знак.

  • Якщо собака відвертає голову, напружує тіло, примружує очі чи замирає — краще не торкатися.

«Багато людей не помічають, коли собака завмирає від неприємних відчуттів, і дивуються, чому вона раптом гарчить», — каже Лемпе.

Типові помилки під час погладжування

Експерти називають кілька дій, яких варто уникати:

  • Не нахилятися зверху: краще присісти, інакше собака сприйме це як загрозу.

  • Не робити різких рухів вперед: тварини відчувають запах на відстані, тому простягати руку просто в морду — грубість.

  • Не дивитися просто в очі: прямий погляд може здаватися викликом.

  • Не гладити морду, голову чи живіт чужої собаки: це найчутливіші зони.

  • Не обіймати силою: відчуття скутості може спровокувати агресію.

  • Не гладити під час їжі або сну: це може викликати захисну реакцію.

Особливо небезпечним кінологи вважають звичку гладити собаку по боках: за словами Лучика, це неприємно більшості тварин і може навіть призвести до травм.

Як правильно дарувати ласку своїй собаці

З власним улюбленцем правила більш гнучкі: господар зазвичай знає, які зони подобаються саме його тварині. Багато собак охоче підставляють живіт, голову або шукають обіймів.

«Якщо собака сама просить контакту — це найкращий сигнал», — пояснює Барбара Шьонінг.

Є навіть «секретний прийом», про який говорить Лемпе: почухати собаці вухо і дати злизати трохи вушної сірки. «Це звучить дивно, але більшість собак це обожнюють», — з усмішкою додає експертка.

Наступна публікація

