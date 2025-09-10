ТСН у соціальних мережах

Чому не можна казати "Нехай земля буде пухом": яка небезпека прихована у фразі

Фразу, яку досить часто можна почути на похороні чи поминках — «Нехай земля буде пухом» насправді має не зовсім позитивне значення у її первісному розумінні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Казати «земля пухом» не можна, оскільки це давньоримський вислів

Фраза «Нехай земля буде пухом» давно увійшла в наше повсякденне мовлення як спосіб попрощатися з померлим. Однак мало хто знає, що її походження і справжнє значення далекі від християнської традиції.

Про це розповів священник УПЦ Володимир в Instagram.

«Повна фраза звучить: „Хай земля тобі буде пухом і м’яко покриває пісок, щоб собаки могли вирити твої кістки“. Так бажали ворогам», — пояснив священнослужитель.

З його слів, у давнину було таке прокляття.

Зокрема, фраза «Нехай земля тобі буде пухом» має давньоримське походження і не є частиною християнської традиції.

Священник радить уникати використання язичницьких висловів на похороні та натомість молитися за спокій душі.

Прощаючись із покійником, християни мають молитися за спокій його душі, промовляючи такі слова: «Царства Небесного» або «Спочивай з миром».

Раніше священник пояснив, у якому одязі треба ховати покійника. Священник каже, що це непринципово — новий одяг чи вживаний. Головне — щоб він був чистий.

