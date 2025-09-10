- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 407
- Час на прочитання
- 1 хв
Чому не можна казати "Нехай земля буде пухом": яка небезпека прихована у фразі
Фразу, яку досить часто можна почути на похороні чи поминках — «Нехай земля буде пухом» насправді має не зовсім позитивне значення у її первісному розумінні.
Фраза «Нехай земля буде пухом» давно увійшла в наше повсякденне мовлення як спосіб попрощатися з померлим. Однак мало хто знає, що її походження і справжнє значення далекі від християнської традиції.
Про це розповів священник УПЦ Володимир в Instagram.
«Повна фраза звучить: „Хай земля тобі буде пухом і м’яко покриває пісок, щоб собаки могли вирити твої кістки“. Так бажали ворогам», — пояснив священнослужитель.
З його слів, у давнину було таке прокляття.
Зокрема, фраза «Нехай земля тобі буде пухом» має давньоримське походження і не є частиною християнської традиції.
Священник радить уникати використання язичницьких висловів на похороні та натомість молитися за спокій душі.
Прощаючись із покійником, християни мають молитися за спокій його душі, промовляючи такі слова: «Царства Небесного» або «Спочивай з миром».
